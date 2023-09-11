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РИА Новости: Названа предварительная причина крушения станции «Луна-25»

11 сентября 2023, 05:47
Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Возможной причиной крушения российской космической станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора «Биус-Л» для измерения ориентации и ускорения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как сообщил собеседник агентства, «Биус-Л», который определяет положение космической станции и помогает устанавливать скорость полета, а также передает эти данные на компьютер, ранее не проходил никаких заводских испытаний, что и могло привести к ​гибели станции. Однако окончательные выводы должна сделать специально созданная правительственная комиссия

Ракета «Союз 2.1б», перевозившая первую за последние почти 50 лет российскую лунную станцию, была запущена с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. К 16 августа аппарат достиг окололунной орбиты. Переход на предпосадочную орбиту планировался на 19 августа, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — на 21 августа.


Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая препятствовала переходу на заданную орбиту. В последствии стало известно, что «Луна-25» вошла на непредвиденную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и погибла.

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#луна
#станция
#космос
#роскосмос
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В Сербии банк выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих
РИА Новости: «Райффайзенбанк» в Сербии выставил копии паспортов россиян на виду у прохожих
11 сентября 2023, 02:26

Фото: iStock/David Taljat

В Белграде в одном из отделений Райффайзенбанка копии паспортов граждан РФ лежат на подоконнике так, что их видно прохожим с улицы. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Видео с лежащими на подоконнике паспортами россиян сначала появилось в социальных сетях. Корреспондент издания в воскресенье, 10 сентября, лично убедился, что документы по-прежнему находятся в пластиковом контейнере на подоконнике.

Отмечается, что отделение Райффайзенбанка находится в историческом центре сербской столицы на улице Цара Душана.

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#сербия
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#банк
#паспорт
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Глава Якутии Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов
ЦИК: Глава Якутии Николаев лидирует на выборах главы Якутии с 77,3% голосов
11 сентября 2023, 02:08

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

На выборах главы Якутии лидирует действующий руководитель региона Айсен Николаев с 77,3% голосов после обработки 90,51% протоколов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦИК РФ.
Уточняется, что на втором месте оказался Виктор Губарев (КПРФ), набрав 9,73% олосов избирателей. За Гаврила Парахина (ЛДПР) проголосовали 5,15% избирателей, а за Игоря Борисова («Коммунисты России») —  4,92%.

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#цик
#новости
#николаев
#выборы
#якутия
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Киберэксперт Магомедов: Заряжать телефон в отелях и аэропортах может быть опасно
11 сентября 2023, 00:33

Фото: iStock/Evgeny Bagautdinov

Завкафедрой в Институте кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов заявил, что мошенники могут красть данные со смартфонов с помощью бесплатных зарядок, расположенных в аэропортах и других общественных местах. Об этом пишет «Прайм».
В публикации говорится, что о подобных случаях стали сообщать западные эксперты, рекомендуя избегать подключения к общедоступным USB-портам в торговых центрах и отелях.

Магомедов пояснил, что технически это выглядит как присоединение накопителя со встроенной программой или кодом для нарушения защиты системы безопасности смартфона. Специалист отметил, что в России такой вид мошенничества на данный момент не развит.

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#мошенники
#эксперты
#телефон
#смартфон
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11 сентября: какой сегодня праздник, что было в этот день
11 сентября 2023, 00:04

BrianAJackson

История граненого стакана, знаменательные даты в истории России и почему убийство пророка - праздник для христиан, расскажет редакция «Радио 1».

День специалиста органов воспитательной работы


Сотрудники воспитательных структур ВС РФ отмечают свой профессиональный праздник с 2007 года. В этот день стоит поздравить специалистов ВС РФ в области психологии, социологии, а также тех, чья работа состоит в организации и проведении воспитательных работ, культурного досуга. Также этот праздник отмечают военные журналисты. В России созданы дома офицеров, музеи воинской славы, солдатские клубы – именно в таких организациях трудятся специалисты органов воспитательной работы.

Всероссийский день трезвости


11 сентября является днем, когда обществу вновь стоит вспомнить, каким ценным является здоровье. Во многих регионах России в этот праздник проходят акции, флешмобы, выставки, семинары и лекции, в рамках которых проводятся профилактические беседы о вреде алкоголя, а также рассказывается о способах борьбы с зависимостью. Специалисты и эксперты призывают к здоровому образу жизни и  отказу от вредных привычек. Примечательно, что праздник был создан в далеком 1913 году, по инициативе служителей Православной Церкви. 

День рождения граненого стакана


Первый советский граненый стакан был выпущен в 1943 году. Именно 11 сентября, на стекольном заводе в Гусь-Хрустальном, завершилось производство стакана, автором композиции которого стала скульптор Вера Мухина. Считается, что именно она разработала дизайн знаменитого стакана, который чаще всего можно было встретить в советских общепитах.

День номера экстренного вызова


11 сентября отмечается Европейский День экстренного вызова. Речь идет о номере службы экстренной помощи 112. Отмечаться праздник стал с 2009 года, а инициатором установления единого номера для всех экстренных служб стала Швеция еще в 1991 году. В начале 2022 года единый номер экстренных служб 112 заработал на всей территории России и является абсолютно бесплатным. 

День победы русской эскадры у мыса Тендра


Легендарное сражение завершилось победой русской эскадры под командованием Ф.Ф. Ушакова над турецкой эскадрой у мыса Тендра  в 1790 году. Разгром турецкого флота обеспечил российским войскам прочное господство над Черным морем, которое удалось сохранить до сегодняшних дней. В День победы русской эскадры стоит вновь вспомнить подвиги русской армии и флота, а также обратиться к деталям крупнейшего сражения в истории России.

Усекновение главы Иоанна Предтечи


Великий церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи отмечается 11 сентября в православной церкви. В этот день проходят богослужения. Праздник посвящен памяти мученической смерти Иоанна Крестителя, который был ближайшим предшественником Иисуса Христа. Совершенное над ним злодеяние, в народе окрестили Головосеком.

История этого праздника трагична и поразила сердца многих христиан. Иоанн Предтеча неоднократно обвинял правителя Галилеи Ирода, будучи женатым, в греховных отношениях с супругой брата. Однако, император прощал его изречения из-за опасения Божьего гнева. В один из праздников, посвященных дню рождения правителя, перед гостями станцевала дочь его любовницы. Император был очарован великолепием девушки  и пообещал выполнить любое ее желание. Юная красавица потребовала голову Иоанна Предтечи. Ирод выполнил ее просьбу и приказал отрубить голову Крестителю Иисуса Христа. В память о насильственной смерти Иоанна Предтечи был установлен христианский праздник.

Верующим запрещается в этот день есть мясо, рыбу и молочные продукты, а также употреблять фрукты красного цвета. Рекомендуется соблюдать строгий однодневный пост. Кроме того, большим грехом считается веселиться в этот день.

Именины у Ивана, Яна
 
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#выставки
#богослужения
#вс рф
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Путин рассказал, что его крестил отец патриарха Кирилла
10 сентября 2023, 23:00

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Музея Русского патриаршества заявил, что его крестил отец патриарха Кирилла.
Российский лидер ознакомился с экспозицией, посвященной жизни патриархов Московских и всея Руси. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров посетили музей вместе с президентом.

Путин рассказал, что его крестили в 1952 году в Преображенском соборе Ленинграда. Глава государства отметил, что его крестил отец патриарха Кирилла.

«Его отец меня крестил. Так вот судьба сложилась», — сказал Владимир Путин.

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#музей
#губернатор
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#лидер
#президент
#патриарх кирилл
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«Соллерс» представил новый российский пикап на ВЭФ-2023
10 сентября 2023, 17:39

Фото: РИА Новости/Алексей Никольский

Российский автомобилестроительный концерн «Соллерс» представил новый пикап ST6, который начнут выпускать в Приморском крае в ближайшее время. Презентация автомобиля прошла на Восточном экономическом форуме во Владивостоке, сообщает РИА Новости.
Новый пикап – это полноприводный автомобиль 4х4 с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Имеются две модификации двигателя: дизельный (2,0 литра) и бензиновый (2,0 литра). Автомобиль может достигать скорости 150 километров в час. В его основе – жесткая каркасная конструкция, которая позволит обеспечить безопасность для водителя и пассажиров.

Сотрудники концерна, в ходе презентации автомобиля, выразили надежду на востребованность нового пикапа в первую очередь среди жителей Приморского края.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября на базе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

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#автомобиль
#форум
#россия
#производство
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Количество отравившихся едой из доставки в Петербурге выросло до 171 человека
10 сентября 2023, 15:28

Фото: istockphoto/Doucefleur

Пострадавших от некачественной еды компании «Грин Бокс» стало значительно больше. По сообщению специалистов управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в настоящее время зафиксирован 171 случай отравления.
У всех пострадавших зафиксирована острая кишечная инфекция. 99 человек госпитализированы, среди них двое детей, передает издание «78.RU». Дети двух и 12-ти лет находятся в состоянии средней степени тяжести в центре инфекционных болезней. Кроме того, в надзорном ведомстве отметили, что, согласно результатам ПЦР, у восьми заболевших обнаружена сальмонелла. Ее же выявили в образцах продукции АО «Грин Бокс».

Региональное управление Роспотребнадзора составило протокол о временной приостановке деятельности в отношении АО «Грин Бокс». Руководство ООО «Умный ритейл» («Самокат») извещено о необходимости снятия с реализации  предполагаемой некачественной продукции. Специалисты управления продолжают работу по отбору проб сырья и продукции, а также проверяет персонал компании.

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#инфекция
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#самокат
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#компании
#специалисты
#пцр
#роспотребнадзор
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«Уралвагонзавод» может возобновить производство «летающих» танков Т-80
10 сентября 2023, 13:54

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Российская корпорация «Уралвагонзавод» по указанию Минобороны может возобновить производство «летающих» танков Т-80. Об этом в эфире телеканала «Звезда» сообщил генеральный директор предприятия Александр Потапов.
Он отметил, что в настоящее время прорабатываются все необходимые для возобновления процесса производства документы. Также проводятся совещания с представителями министерства промышленности и торговли по вопросам дополнительного оснащения, поскольку необходимы новые мощности.

Первые танки Т-80 поступили на вооружение Советской армии в 1976 году. Их особенностью стала единая газотурбинная силовая установка, которая позволяла увеличивать скорость до 80 км/ч при весе машины в 46 тонн. За это ключевое отличие от других танков Т-80 получил прозвище «летающий».

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#танки
#завод
#производство
#оборона
#россия
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В Московской области за два дня голосования явка составила 43,33%
10 сентября 2023, 09:03

Фото: iStock/bizoo_n

В Московской области за минувших два дня голосования явка составила 43, 33%. В общей сложности, свой голос отдали 2 420 501 житель.
Уточняется, что из них 80,56% выбрали ДЭГ, таким образом, проголосовали 358 683 человека.

Напомним, в Подмосковье всего открыто 3 983 избирательных участков.  Так, 3 928 участков постоянные, еще 43 – временные.

В Московской области с 8 по 12 сентября проходят 12 избирательных кампаний. Это выборы губернатора Подмосковья, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу №17, а также выборы в органы местного самоуправления в 10 городских округах: Богородском, Егорьевске, Истре, Красногорске, Лосино-Петровском, Можайском, Талдомском, Павлово-Посадском, Черноголовке и Лобне.

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На выборах в Московской области стартовал третий день голосования

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#явка
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