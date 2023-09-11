РИА Новости: Названа предварительная причина крушения станции «Луна-25»

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков
Возможной причиной крушения российской космической станции «Луна-25» могла стать неисправность прибора «Биус-Л» для измерения ориентации и ускорения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
Как сообщил собеседник агентства, «Биус-Л», который определяет положение космической станции и помогает устанавливать скорость полета, а также передает эти данные на компьютер, ранее не проходил никаких заводских испытаний, что и могло привести к гибели станции. Однако окончательные выводы должна сделать специально созданная правительственная комиссия
Ракета «Союз 2.1б», перевозившая первую за последние почти 50 лет российскую лунную станцию, была запущена с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. К 16 августа аппарат достиг окололунной орбиты. Переход на предпосадочную орбиту планировался на 19 августа, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — на 21 августа.
Однако 19 августа «Роскосмос» сообщил о нештатной ситуации на борту станции, которая препятствовала переходу на заданную орбиту. В последствии стало известно, что «Луна-25» вошла на непредвиденную орбиту, столкнулась с поверхностью Луны и погибла.
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Ракета «Союз 2.1б», перевозившая первую за последние почти 50 лет российскую лунную станцию, была запущена с космодрома Восточный 11 августа в 02:11 по московскому времени. К 16 августа аппарат достиг окололунной орбиты. Переход на предпосадочную орбиту планировался на 19 августа, а мягкая посадка на Южный полюс Луны — на 21 августа.
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Артем Путинцев