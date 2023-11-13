РИА Новости: Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир

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Первая группа эвакуированных из сектора Газа россиян прибыла в Каир. Об этом пишет корреспондент РИА Новости в египетской столице.
По сообщению ТАСС, группа из 70 человек посетила оперштаб МЧС РФ в Каире, после чего людей на автобусе отправили в отель.
Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.
Ранее сообщалось, что через КПП «Рафах» в сторону Египта проходят граждане России. На пункте пропуска им оказывалась необходимая медицинская и психологическая помощь, предоставлялась еда и вода.
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Советник главы МЧС РФ Мартынов пояснил, что вся первая группа добравшихся до Египта россиян утром 13 ноября будет отправлена в Москву.
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Артем Путинцев