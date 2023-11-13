РИА Новости: Первая группа эвакуированных из Газы россиян прибыла в Каир

Во многих городах и населенных пунктах прошли митинги и демонстрации, на которых женщины требовали вернуть домой их воюющих мужей, сыновей, братьев и отцов. Если раньше требовали проведения демобилизации в основном жители сельских районов, то теперь акции прошли и в крупных городах.