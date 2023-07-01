РИА Новости: Письмо пассажира «Титаника» продали на аукционе за $12 тыс.

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Письмо уругвайского пассажира «Титаника» Рамона Гомеса продали за $12 тыс. на аукционе в Монтевидео
На аукционе в Монтевидео продали с аукциона последнее письмо одного из пассажиров «Титаника» — уругвайца Рамона Артагавейтия Гомеса. Лот ушел с молотка за 12 тысяч долларов, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей торгового дома Zorrilla.
Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которая была сделана в 1909 году.
Как рассказали аукционисты Zorrilla, послание было отправлено 12 апреля 1912 годаиз Ирландии, где лайнер делал последнюю остановку. Через два дня «Титаник» столкнулся с айсбергом и затонул.
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Письмо, написанное от руки на трех страницах, было выставлено вместе с фотографией уругвайца, которая была сделана в 1909 году.
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Артем Путинцев