РИА Новости: Прокуратура Мордовии проверит, есть ли черви в школьных сухпайках

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Прокуратура Мордовии проверяет информацию о наличии червей в школьных сухих пайках, пишет РИА Новости.
«Прокуратура с привлечением специалистов контролирующих органов проверит качество и безопасность поставленных продуктов питания, наличие сопроводительных и иных разрешительных документов», — заявили в надзорном ведомстве.Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что порядка 150 семей с детьми-инвалидами в Саранске получили наборы с некачественными продуктами. Отмечалось, в частности, что в пачках с рисом и гречкой находились червяки. Сейчас ведётся прокурорская проверка данной информации.
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