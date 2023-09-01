РИА Новости: В Воронеже открылась самая большая в России школа на 2860 мест

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
В Воронеже открылась самая большая в России школа, рассчитанная на 2860 мест. Об этом сообщает РИА Новости.
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Образовательный центр «Содружество» построили по проекту в рамках соглашения между правительствами Воронежской области и Белоруссией.
На открытии школы, 1 сентября, в формате видеоконференции приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белорусии Наталья Кочанова.
Матвиенко подчеркнула, что такая школа уникальна, у неё пока что нет аналогов в России. А Кочанова, в свою очередь, выразила надежду на то, что сотрудничество России и Белоруссии в рамках строительства продолжится и позволит реализовать ещё несколько проектов.
Кроме того, на открытии школы присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, который передал школе подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко – новый школьный автобус белорусского производства.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в школе будет 110 классов. Первоклассники на линейке держали таблички с классами 1ц и 1я.
В школе разместилась собственная обсерватория, а стены кабинетов можно при желании сдвигать, чтобы расширить пространство и вместить больше учеников, за счёт сдвижных перегородок.
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На открытии школы, 1 сентября, в формате видеоконференции приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Совета Республики Национального собрания Белорусии Наталья Кочанова.
Кроме того, на открытии школы присутствовал чрезвычайный и полномочный посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, который передал школе подарок от президента Белоруссии Александра Лукашенко – новый школьный автобус белорусского производства.
Корреспондент РИА Новости сообщил, что в школе будет 110 классов. Первоклассники на линейке держали таблички с классами 1ц и 1я.
В школе разместилась собственная обсерватория, а стены кабинетов можно при желании сдвигать, чтобы расширить пространство и вместить больше учеников, за счёт сдвижных перегородок.
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Анастасия Чинкова