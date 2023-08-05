РИА Новости: Скорость ударов российских ракет увеличится за счет новых систем связи и управления

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Скорость нанесения ударов подвижными ракетными комплексами России вырастет за счёт принципиально новых систем связи, обеспечивающих более быструю загрузку в ракеты полётных заданий. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на информированный источник.
По его словам, для этих целей уже разработаны специальные коротковолновые линии связи, которые увеличивают передаваемый объём данных, позволяя ракете быстрее принимать решение об оптимальной траектории своего полёта.
По словам военного эксперта Дениса Федутинова, внедрение в российские войска КВ-связи необходимо ещё и потому, что новые системы управления боевыми действиями, вводимые сейчас в эксплуатацию, требуют гораздо большей пропускной способности каналов, нежели прежние. А для коротковолновой связи как раз характерно расширение полосы сигнала, а не наращивание количества узкополосных каналов — это позволяет получить большие скорости при том же самом количестве используемой техники.
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«Это ускорит реагирование войск на действия противника и позволит более оперативно наносить удары по выявленным целям или реагировать на складывающуюся обстановку на театре военных действий», — отметил источник.
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Артем Путинцев