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Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), проживающие на территории Луганской народной республики (ЛНР) до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры через недобросовестных местных нотариусов и риелторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Несмотря на заявления украинских властей о возвращении территории, сотрудники СБУ, пытаются покинуть свои жилища. Как заявляет собеседник агентства, что ситуацией сейчас пользуются «серые» риэлторы и нотариусы.
Также, по словам источника, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль Луганскую Народную Республику, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за квартиры и дома.
Напомним, ранее власти Украины предъявляли обвинения России за то, что она преподает детям антиукраинские настроения на освобожденных территориях, при этом украинская сторона сама создает аналогичную атмосферу «гитлерюгенд». Такое мнение озвучил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко
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Также, по словам источника, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль Луганскую Народную Республику, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за квартиры и дома.
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Алина Юрчак