Радио1
Главная / Новости / Общество/ «РИА Новости»: Сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске

«РИА Новости»: Сотрудники СБУ массово пытаются продать свои квартиры в Луганске

21 сентября 2023, 06:58
Фото: istock / simpson33

Фото: istock / simpson33

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), проживающие на территории Луганской народной республики (ЛНР) до 2014 года, массово пытаются продать свои квартиры через недобросовестных местных нотариусов и риелторов. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
Несмотря на заявления украинских властей о возвращении территории, сотрудники СБУ, пытаются покинуть свои жилища. Как заявляет собеседник агентства, что ситуацией сейчас пользуются «серые» риэлторы и нотариусы.

Также, по словам источника, сотрудники СБУ осознают, что Украина не сможет вернуть под свой контроль Луганскую Народную Республику, поэтому бывшие жители Луганска стараются получить деньги за квартиры и дома.


Напомним, ранее власти Украины предъявляли обвинения России за то, что она преподает детям антиукраинские настроения на освобожденных территориях, при этом украинская сторона сама создает аналогичную атмосферу «гитлерюгенд». Такое мнение озвучил бывший подполковник Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко

Читайте также:

В районе Купянска ВСУ несут огромные потери

Попова заявила о проблеме последствий оружия с обедненным ураном

Федеральные суды начнут работать в новых регионах России с 21 сентября

#квартиры
#недвижимость
#украина
#сотрудники
#лнр
#сбу
Читайте нас в
«Мы больше не заложники». Байдену бросили вызов в сенате США из-за Украины
Сенатор Рэнд Пол призвал Байдена перестать быть заложником киевского режима
21 сентября 2023, 04:52

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Байден должен прекратить использовать США как инструмент поддержки Украины, заявил в социальной сети твиттер сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол.
«Сегодня я обращаю внимание руководства конгресса и президента США на то, что я буду выступать против попыток сделать федеральное правительство заложником финансирования Украины. Я не поддержу ускоренное принятие мер по расходам, направленных на предоставление дополнительной помощи Украине», — отметил политик.
Читайте также:

СМИ: Киев наткнулся на оборону, которой не было в Европе 80 лет

«Неблагодарная скотина»: Зеленский опозорился из-за одной встречи

Европа поняла, что ей не по пути с Украиной
#сша
#правительство
#сми
#зеленский
#киев
Читайте нас в
Разработана первая вакцина от болезни Лайма
Molecular Therapy: разработана первая вакцина от клещевого боррелиоза для людей
21 сентября 2023, 04:47

Фото: iStock/Foremniakowski

Ученые из Медицинской школы Перельмана при Университете Пенсильвании разработали первую экспериментальную мРНК-вакцину против болезни Лайма для людей. Их исследование было опубликовано в журнале Molecular Therapy.
Этот препарат использует технологию передачи мессенджер-РНК (мРНК), которая также была успешно применена в вакцинах против коронавируса. Новая вакцина направлена на один из белков Borrelia burgdorferi — A (OspA). Этот белок широко распространен в различных штаммах бактерии и способен вызвать сильный иммунный ответ в организме.

Доклинические испытания проводились на животной модели. В результате однократной вакцинации у животных формировались высокоактивные антитела, специфичные для антигена, а также активировались Т-клетки. Кроме того, был зафиксирован мощный иммунный ответ со стороны В-клеток, что может способствовать предотвращению инфекции B. burgdorferi в будущем.

Читайте также:

Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки

Вирусолог назвал симптомы нового коронавируса «пирола»

Академик Гинцбург: Коронавирус теперь вызывает инфаркты и инсульты
#испытания
#вакцина
#коронавирус
#симптомы
#антитела
Читайте нас в
Трансгендерного спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности
Спикера ВСУ Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз журналистам РФ
20 сентября 2023, 23:58

Представителя украинской теробороны, трансгендера из США Сару Эштон-Чирилло отстранили от должности из-за угроз в адрес российских журналистов.
«Командование сил территориальной обороны ВСУ проведет служебное расследование. Будут приняты соответствующие решения. Сержант Сара Эштон-Чирилло будет немедленно отстранена от службы на время проведения расследования», — сообщили Силы территориальной обороны ВСУ в соцсети X.

Отмечается, что заявления Эштон-Чирилло не были одобрены со стороны командования ВС Украины.

Сара Эштон-Чирилло в начале сентября опубликовала ролик с угрозами в адрес представителя российских СМИ. О ком конкретно идет речь она не указывала.

Читайте также:

Генсек ООН бездоказательно обвинил Россию во внесудебных казнях на Украине

В ООН призвали США пересмотреть отправку кассетных боеприпасов Киеву

Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине

#сша
#соцсети
#сми
#оон
#всу
Читайте нас в
В Москве «омикрон» доминирует среди подштаммов коронавируса, заявила Ракова
Ракова: подштамм «омикрона» составил две трети от всех заболевших COVID в Москве
20 сентября 2023, 23:05

Фото: istock / Lisa Nentwich

В Москве на данный момент преобладает подтип коронавируса «омикрон», который составляет две трети всех случаев заражения в столице. Об этом сообщила исполняющая обязанности заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу «Россия-1».
«Доминирующим в столице является подтип XBB этого варианта, который составляет две трети всех случаев заражения», — подчеркнула Ракова, обсуждая текущую ситуацию с штаммом COVID в Москве.
Согласно ее словам, данный подтип в большинстве случаев проявляется как обычная простуда.

Читайте также:

Вирусолог Аграновский развеял миф о новом штамме коронавируса «Пирола»

Врачи рассказали, кому нужно прививаться от нового штамма коронавируса

Онищенко призвал россиян закупаться масками и делать прививки

#врачи
#прививки
#вирусолог
Читайте нас в
В Наро-Фоминске спасли попавшего в капкан ястреба
20 сентября 2023, 20:23

Фото: Минсельхозпрод МО

Краснокнижного ястреба обнаружили в железном капкане жители частного сектора в Наро-Фоминске. Они освободили птицу и доставили в ветеринарную клинику, рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, руководитель Государственной ветеринарной службы региона Сергей Воскресенский.
«Предположительно, хищник попал в капкан во время охоты за мышами. Ветеринары осмотрели ястреба и выявили только незначительные ссадины на лапах. Они обработали их антисептическим средством», – отметил Воскресенский.
Через два дня, убедившись в сохранении всех жизненных функций птицу, её выпустили в естественную среду.
 
Читайте также:

С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных

В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи
#минсельхозпрод мо
#птицы
#природа
#ветеринары
#сергей воскресенский
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
С начала года в Подмосковье ветеринары приняли 4 тыс укушенных клещами животных
20 сентября 2023, 20:04

Фото: Минсельхозпрод МО

С осенним потеплением в Подмосковье активизировались клещи, сообщили в пресс-службе Минсельхозпрода региона. Там напомнили владельцам собак всех пород и возрастов, что клещи переносят опасную для животных болезнь пироплазмоз.
С начала года в Подмосковье за ветеринарной помощью с укусом клеща обратились около 4 тыс хозяев домашних животных. Пироплазмоз подтвердился более чем в тысяче случаев.
 
Хозяева не всегда выявляют вовремя укус клеща и обращаются в ветеринарные клиники слишком поздно. Вместе со слюной клеща в кровь животного попадают микроскопические паразиты пироплазмы и разрушают эритроциты крови. Если вовремя не начать лечение, животное может погибнуть.
 
При обнаружении на питомце клеща ветеринары рекомендуют обратиться  в ближайшую клинику и в течение 10-14 дней наблюдать за состоянием животного.
 
На прием к специалистам Государственной ветеринарной службы можно записаться через портал госуслуг или позвонив в Единый контакт-центр по телефону 7 495 668 01 25. 

Читайте также:

В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов
 

#минсельхозпрод мо
#животное
#ветеринары
#клещи
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
В подмосковных лесах в бабье лето усилилась активность змей
20 сентября 2023, 19:57

Фото: Andrey Nikishin

Змеи в Подмосковье в дни бабьего лета выползают погреться перед долгой зимовкой. Активность пресмыкающихся в лесах заметили на востоке региона в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах. Об этом сообщил председатель Комитета лесного хозяйства Московской области Олег Баженов.
По его словам, скоро, когда пойдут дожди, и температура воздуха опустится до 10 градусов, змеи потянутся к местам зимовок. Они начнут собираться в укрытия и впадать в спячку. В одном укрытии может собраться от нескольких десятков до сотен змей.
 
В Московской области гадюки занесены в Красную книгу, и убивать их нельзя. Они регулируют численность грызунов.

 Читайте также:

В Сергиевом Посаде врачи спасли женщину после укуса ядовитой змеи

В Истре неожиданно нашли один из самых необычных грибов

В Подмосковье лесные животные начали готовиться к зиме
#комлесхоз мо
#олег баженов
#змеи
#природа
#осень
#бабье лето
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Россияне назвали запасное колесо и домкрат самыми необходимыми вещами в авто
20 сентября 2023, 19:22

Фото: iStock/AndreyPopov

Аналитики выяснили, как часто россияне ремонтируют свои машины, сколько тратят на ремонт и обслуживание в год, а также какие инструменты и аксессуары считают самыми необходимыми. Об этом сообщает RT.
«Почти половина опрошенных россиян (45%) чинят свой автомобиль раз в год, а ещё 19% респондентов рассказали, что их транспортным средствам ремонт требуется два-три раза в год, 5% — четыре-пять раз и столько же (5%) — более пяти раз в год», — приводит результат опроса RT.

По данным опроса онлайн-гипермаркета товаров для дома, дачи, строительства и ремонта «ВсеИнструменты.ру», 63% россиян ремонтируют машину в автосервисе, 23% делают это самостоятельно, а 15% респондентов обращаются за помощью к друзьям или знакомым. 

Отмечается, что наиболее необходимыми вещами в автомобиле оказались запасное колесо и домкрат, остальные участники опроса выделили аптечку и огнетушитель, набор ключей и трос.

Читайте также:

Автоэксперт Кадаков предложил разрешить оформлять ОСАГО на водителя

Кабмин не поддержал законопроект о снижении стоимости ОСАГО для российских авто

Минфин назвал размер штрафа за отсутствие ОСАГО

#автомобиль
#ремонт
#осаго
#законопроект
#онлайн
#дачи
#дома
Читайте нас в
Россиянам рассказали о полезных приложениях для школьников
Эффективно и интересно: ТОП-10 приложений для школьников
20 сентября 2023, 19:18

Фото: iStock/Prostock-Studio

На сегодняшний день существует множество приложений, которые помогают школьникам в обучении. О наиболее полезных и интересных приложениях сообщает RuNews24.
Для изучения языков

Фиксики: английский для детей. Это приложение ориентировано на учеников младших классов. С помощью яркой анимации, графики и интерактивных заданий ребенок с удовольствием будет изучать иностранный язык.

Duolingo. Это официальное приложение известной онлайн-платформы для изучения языков. Оно является подходящим не только для школьников, но и для их родителей. Приложение включает в себя различный набор языков, в том числе и маловостребованные.

DeepL Переводчик. По мнению авторов статьи на RuNews24, это один из лучших переводчиков, который обходит по качеству перевода Google или Яндекс. Приложение включает в себя 29 языков, с помощью него можно переводить не только текст, но и аудио речь.

Энциклопедии, ответы на вопросы, подготовка к ЕГЭ

Учебник «Фоксфорд». В нем любой школьник сможет найти интересующую информацию по разным предметам. Приложение предоставляет краткую справку с главными тезисами по теме.

Грамотей. Это приложение дает возможность проверять орфографию, а также улучшать ее. В программе содержится 20 заданий. Подойдет для любого возраста.

Examer. Помогает школьникам готовиться к ЕГЭ. Школьник самостоятельно ставит себе цель в приложении ― сколько баллов ему нужно набрать по предмету, а приложение автоматически подбирает вопросы по заданной цели.

Для изучения математики

Намби. Отличный помощник в изучении математики для первоклассников. С помощью него ребенок научится простым математическим действиям.

MATH 42. Такое приложение хорошо подойдет старшеклассникам и даже студентам. С его помощью можно решать сложные задачи и подробно видеть ходы их решения. 


Читайте также:

В России скоро заработает онлайн-портал психологической помощи школьникам

На портале «Цифровое Подмосковье» теперь можно изучить ИИ-решения от других регионов

Каширские школьники познакомились с представителями разных профессий

#подмосковье
#ребёнок
#подготовка
#школьники
#егэ
#яндекс
#портал
#язык
#онлайн
#google
#ии
Читайте нас в
Достижения.рф