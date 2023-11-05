РИА Новости: У побережья Сардинии нашли клад с тысячами древнеримских монет

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Около северо-восточного побережья итальянского острова Сардиния нашли клад с древнеримскими монетами, число которых варьируется от 30 до 50 тысяч. Об этом 5 ноября пишет РИА Новости со ссылкой на министерство культуры Италии.
Про находку властям сообщил итальянец, который во время погружения на небольшой глубине заметил близ берега металлические предметы.
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