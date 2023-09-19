РИА Новости: В России начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон

Пернатые начали собираться на юг в конце августа, но ещё не все виды перелётных птиц покинули родные леса. По прогнозам учёных, отлёт завершится к началу ноября.



Отлёт пернатых связан не с холодами – их они не боятся, а с дефицитом пищи. Насекомых и кормовых растений в осенний период становится меньше, что и заставляет птиц перебираться в тёплые края.



На юг уже отправились ласточки, стрижи, кукушки, дрозды, чибисы, канюки и осоеды. Готовятся к перелёту трясогузки и жаворонки. Многие птицы сбиваются в стаи, чтобы вместе добывать пищу, защищаться от хищников и преодолевать дальнюю дистанцию.

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