РИА Новости: В России начали испытывать гиперзвуковой снайперский патрон

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«Мы можем выпустить его в варианте, граничащем с гиперзвуковым, или с реально гиперзвуковой скоростью. Это решение мы примем по результатам испытаний после того, как определим качество массового продукта», — отметил Лобаев.По его словам, сейчас уже ведутся опытно-конструкторские испытания патрона на скорость и кучность. При этом сам патрон можно, как объяснил Лобаев, назвать гиперзвуковым пока что лишь условно, так как его скорость только на грани гиперзвуковой, которая начинается от 5 Махов, или 1500 метров в секунду. А даже самая качественная и высокоскоростная снайперская пуля летит со скоростью не выше 900 м/с.
Это умное ружье оснащено семью патронами в магазине и имеет специальные планки Picatinny и слоты M-LOK для установки дополнительного оборудования, такого как фонари, коллиматоры и лазерные указатели целей. Органы управления MP-155 отличаются улучшенной эргономикой. Стрелковый компьютер ружья оборудован таймером, счетчиком выстрелов, секундомером, компасом и функцией записи статистики.
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