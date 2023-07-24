РИА Новости: В Волгограде завели уголовное дело на женщину за осквернение монумента «Родина-мать»

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23-летняя жительница Самары стала фигурантом уголовного дела после того, как выложила в соцсети видео, на котором она под легкомысленную музыку трогает грудь знаменитой скульптуры «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане в Волгограде. Об этом 23 июля сообщила пресс-служба прокуратуры по Волгоградской области.
«Женщина подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 244 УК РФ ("Осквернение мест захоронения")», — указали в ведомстве, пояснив, что действия обвиняемой содержат в себе пренебрежение к нормам морали и нравственности.По предварительным данным, жительница Самары Алена Агафонова устроила легкомысленные танцы рядом с памятником еще 21 июля, после чего выложила видео в интернет.
Ранее в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы» — это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны. Дело взяла на контроль прокуратура Воронежской области.
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