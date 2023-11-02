РИА Новости: В Японии начали сброс третьей партии воды с АЭС «Фукусима-1»

На атомной электростанции «Фукусима-1» в Японии начался сброс третьей партии воды, сообщает РИА Новости.
По данным компании Tokyo Electric Power, концентрация трития в ней составляет 55-77 беккерелей на литр. Это в разы меньше установленной нормы в 1500 беккерелей на литр.
В ходе нынешней фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено около 8 тысяч тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки.
По заверениям японских экспертов, жидкость «Фукусимы-1» ещё до начала сброса прошла тщательную очистку, после чего была разбавлена морской водой.
Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.
В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.
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В ходе нынешней фазы, которая продлится до 20 ноября, в океан будет сброшено около 8 тысяч тонн воды партиями, не превышающими 500 тонн в сутки.
Представители фирмы Tokyo Electric Power Company Holdings уверяют, что вся вода прошла полную очистку и не представляет никакой угрозы для экологии. Однако есть и те, кто не слишком доверяет им и к самой идее сброса воды относится скептически.
В марте 2011 года из-за цунами на АЭС «Фукусима-1» отказали системы энергоснабжения и охлаждения, из-за чего в трех реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Авария сопровождалась взрывами и радиационными выбросами в атмосферу. Заражению тогда подверглись обширные территории, а японским властям пришлось эвакуировать десятки тысяч местных жителей.
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Артем Путинцев