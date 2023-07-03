РИА Новости: за рекламу из недружественных стран блогеров могут оштрафовать на 3 млн рублей

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Российских блогеров предложили штрафовать на сумму до 3 млн рублей за размещение рекламы товаров и услуг из недружественных стран, а за систематическое нарушение этого запрета — вносить их в реестр физлиц-иноагентов. С такой инициативой выступила Ассоциация развития бизнес-патриотизма "АВАНТИ", о чем 3 июля пишет РИА Новости.
Ассоциация уже направила соответствующие обращения к премьеру Михаилу Мишустину, спикерам Совета Федерации и Государственной Думы — Валентине Матвиенко и Вячеславу Володину, а также главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Обосновать подобные меры они предлагают ростом количества в РФ блогеров-инфлюэнсеров, которые влияют «на взгляды и предпочтения интернет-аудитории, в том числе за счет демонстрации прямой и скрытой рекламы».
Глава «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что влияние блогосферы (соцсетей, видеохостингов, мессенджеров) на рекламный рынок сейчас колоссально. И в этой связи нельзя не учитывать происхождение этой рекламы.
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Глава «АВАНТИ» Рахман Янсуков считает, что влияние блогосферы (соцсетей, видеохостингов, мессенджеров) на рекламный рынок сейчас колоссально. И в этой связи нельзя не учитывать происхождение этой рекламы.
«Именно блогеры-инфлюенсеры, к которым относятся различные знаменитости, звезды эстрады, театра и кино, известные спортсмены, политики и бизнесмены, в настоящее время приобретают все большую популярность во всем мире. Имея многотысячную, а нередко многомиллионную аудиторию подписчиков в социальных сетях и на других площадках, они оказывают колоссальное влияние на формирование общественного мнения, в том числе в части рекламируемой продукции", — говорится в документе, который имеется в распоряжение РИА Новости.По этой причине «АВАНТИ» предлагает установить для блогеров, рекламирующих что-либо из недружественных стран, штраф в размере от 500 тыс. до 3 млн рублей, а если они будут нарушать этот запрет, то «рассмотреть возможность о внесении их в реестр физических лиц — иноагентов».
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