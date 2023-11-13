РИА: Выбравшиеся из Газы россияне назвали нахождение в анклаве адом

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Покинувшие сектор Газа россияне рассказали об ужасах, которые происходят в анклаве, в интервью для «РИА Новости».
Напомним, 12 ноября более 60 граждан России пересекли контрольно-пропускной пункт «Рафах» и в настоящее время находятся на территории Египта.
Она также отметил, что в Газе практически нет еды и призвала скорее вытащить из анклава всех остальных.
При этом, россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.
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«(Были) мысли, где помыться, где взять воды, где найти хлеб, где взять что-то покушать, где будешь спать, и дай Бог, чтобы не разбомбили. Вот это единственные мысли. Сильно очень бомбят», - рассказала собеседница агентства Татьяна Катба.
При этом, россиянин по имени Аун назвал нахождение в секторе Газа настоящим адом. Он выразил благодарность за спасение российскому послу Георгию Борисенко и президенту Владимиру Путину.
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Евгения Парфентьева