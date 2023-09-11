РИАН: Эксперты разъяснили новые правила в поездах, вступившие в силу в сентябре

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Одним из нововведений стал запрет на проведение импровизированных мероприятий либо репетиций музыкантов, едущих на гастроли. Также в поездах дальнего следования запрещена игра на музыкальных инструментах, громкое пение.
Если у гражданина просрочен паспорт или свидетельство о рождении, перемещаться по стране с такими документами можно не более 3 месяцев. Теперь безбилетных детей до 16 лет нельзя высадить с поезда, а необходимо передать их полицейским.
При перевозке питомцев пассажир должен соблюдать правила, установленные соответствующим документом.
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