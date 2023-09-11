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РИАН: Эксперты разъяснили новые правила в поездах, вступившие в силу в сентябре

11 сентября 2023, 15:47
Фото: istock / Mikhail Strogalev

Фото: istock / Mikhail Strogalev

С 1 сентября в России вступят в силу ряд обновленных правил Минтранса России, регламентирующие перевозки по железной дороге.
Об этом рассказали РИА Новости.

Одним из нововведений стал запрет на проведение импровизированных мероприятий либо репетиций музыкантов, едущих на гастроли. Также в поездах дальнего следования запрещена игра на музыкальных инструментах, громкое пение.


Теперь пассажиры нижних полок, едущих в поездах дальнего следования, должны предоставлять место за столом тем, кто едет на верхних полках. Данное правило ограничено по времени: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 не более получаса, с 12:00 до 15:00 - не больше часа. С другой стороны граждане на нижних полках по-прежнему имеют право не предоставлять свое место даже на небольшой промежуток времени. Отметим, что несмотря на появление такого правила гражданин, купивший билет на нижней полке, не может быть привлечён к ответственности

Если у гражданина просрочен паспорт или свидетельство о рождении, перемещаться по стране с такими документами можно не более 3 месяцев. Теперь безбилетных детей до 16 лет нельзя высадить с поезда, а необходимо передать их полицейским.

При перевозке питомцев пассажир должен соблюдать правила, установленные соответствующим документом.

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#поезда
#пассажиры
#правила
#железная дорога
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Брынцалов поздравил жителей Подольска с присвоением городу почётного звания
11 сентября 2023, 16:14

Фото: Мособлдума

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов поздравил жителей Подольска с присвоением звания «Город трудовой доблести».
«Вклад предков в общую Великую Победу останется в веках. Уверен, что решение президента придаст импульс дальнейшему развитию патриотического движения в городе. Все жители Московской области гордятся, что ещё один город, внёсший вклад в Победу, оценён на высоком уровне», – написал Брынцалов в своём телеграм-канале.  
Ранее сообщалось, что звание «Город трудовой доблести» присвоил Подольску Владимир Путин. Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном президентом России. 
 
Помимо Подольска, почётное звание присвоено ещё девяти городам – Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. 

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#великая отечественная война
#история
#город трудовой доблести
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#президент
#подмосковье
#московская область
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Неуязвимый для ПВО: чем опасен российский «Искандер» для НАТО
ВС РФ выпустили «Искандер» по пункту ВСУ: Минобороны о неуязвимом комплексе РФ
11 сентября 2023, 16:08

Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись, на которой демонстрируется пуск крылатой ракеты из комплекса «Искандер» по командному пункту украинских войск. Представители ведомства сообщают, что противник регулярно пытается определить местонахождение российских комплексов. Он запускает разведывательные беспилотники, диверсионные группы на позиции ВС РФ и спутниковые системы наблюдения, чтобы выследить «Искандер». О том, в чем особенность российского ракетного комплекса, что делает его неуязвимым для ПВО и почему «Искандер» называют угрозой НАТО, расскажет редакция «Радио 1».

Что такое «Искандер»


«Искандер» - это российские оперативно-тактические ракетные комплексы, в семейство которых входят несколько модификаций: «Искандер-М», «Искандер-К», «Искандер-Э». Главным назначением комплекса является уничтожение систем противовоздушной обороны противника, а также важнейших объектов, покрываемых военным соперником на дальностях до 500 км.

Особенности «Искандера»


Ракетный комплекс состоит из впечатляющих боевых частей. К ним относят кассетную осколочную часть, которая служит для поражения площадных целей и окопанной техники, бетонобойную часть – для поражения бункеров и осколочно-фугасную, которая используется для поражения точечных целей. Площадь поражения боеприпасами комплекса зависит от их типов, но ориентировочно составляет 15 тысяч квадратных метров. В зависимости от модификации, комплексы «Искандер» имеют различную дальность стрельбы. К основной особенности комплекса относят ракеты, которые содержатся в его арсенале. Речь идет о баллистических и крылатых ракетах, которые ставят электронные помехи, при приближении к цели. Таким образом, снаряды остаются неуязвимыми для систем ПВО противника. Кроме того, комплексы могут похвастаться сверхнизкими высотами, на которых летят к цели ракеты, они также способны огибать рельеф местности, обходя различные препятствия.

Применение «Искандера» в зоне СВО


Военный эксперт, политолог Константин Сивков прокомментировал применение ракетного комплекса в зоне проведения спецоперации и назвал его преимущества. По его словам, в зоне СВО российские военнослужащие применяют ракетный комплекс «Искандер» постоянно. Об этом он рассказал в беседе с «Радио 1».

«Неуязвимым «Искандер» является потому, что его ракеты идут на предельно малых высотах, которые не уязвимы для систем ПВО. Кроме того, непредсказуемость траектории, их маневрирование – является причиной, по которой их практически невозможно перехватить. Ракетный комплекс оснащен средствами обнаружения цели и быстро реагирует на возникающие угрозы, оперативно оценивая обстановку», - пояснил Сивков.

На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»
На Западе испугались российского ракетного комплекса «Искандер-М»

Почему «Искандер» угроза для НАТО


Ракетный комплекс «Искандер» не имеет аналогов на Западе и его ракеты не могут быть сбиты из систем ПВО, не оснащенных высокотехнологичными средствами. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
Кроме того, издание National Interest сообщало об обеспокоенности блока НАТО размещением «Искандеров» в Калининграде. Авторы статьи назвали такой шаг проявление «силовой дипломатии Кремля». В Североатлантическом альянсе полагают, благодаря дальнобойности вооружения, Россия сможет поражать объекты  НАТО, запуская снаряды из Калининграда по целям в Балтийском море.

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#россия
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#сво
#всу
#вс рф
#вооружения
#ракеты
#пво
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Нарколог Сараев предложил приравнять некоторые энергетики к алкогольным напиткам
11 сентября 2023, 16:04

Фото: IStock/Stockah

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в стране удалось преодолеть популярную в 1990-е годы «моду на алкогольный разгул». Глава ведомства также особо отметил, что потребление спиртных напитков в России в последние годы постоянно снижается.
Кандидат медицинских наук, психотерапевт и нарколог Марат Сараев подтвердил, что молодые люди в России действительно взяли курс на трезвенность: они стали меньше покупать и употреблять алкогольные напитки. Однако в беседе с «Радио 1» специалист добавил, что вне контроля находятся напитки, которые не относят к алкогольным, хотя они содержат спирт.
«Мы должны приравнивать слабоалкогольные напитками именно к алкогольным, приравнивать алкогольные энергетики к алкогольным напиткам, потому что именно эти слабоалкогольные напитки вызывают огромный интерес у детей и подростков», — сказал Сараев.
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#нарколог
#напитки
#спирт
#алкоголь
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Путин наградил глав корпункта «Россия сегодня» в Узбекистане и филиала в Армении
11 сентября 2023, 16:03

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин за заслуги в развитии СМИ наградил руководителя корпункта международной медиагруппы «Россия сегодня» в Узбекистане Азиза Алиева и руководителя филиала «Россия сегодня» в Армении Дмитрия Писаренко почетными грамотами главы государства. Об этом говорится на официальном интернет-портале правовой информации.
Отмечается, что награждение почетными грамотами произошло за многолетнюю добросовестную работу и заслуги в развитии СМИ.

Ранее Владимир Путин вручил Орден Святого апостола Андрея Первозванного госсоветнику Татарстана Минтимеру Шаймиеву за заслугу в укрепление государственности и федерализма. Президент отметил его как сильного и неординарного политика.

Напомним, Орден Святого апостола Андрея Первозванного —высшая государственная награда в России. Им награждаются выдающиеся деятели и другие граждане РФ за исключительные заслуги.

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#владимир путин
#президент
#комплекс
#рф
#награда
#журналист
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Экономист Остапкович: Идея о предновогодних выходных для многодетных требует доработки
11 сентября 2023, 15:46

Фото: istockphoto.com/ASphotowed

Директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович отметил, что идея ввести регулярные дополнительные выходные для многодетных в конце декабря гуманная, но требует доработки.
«Конечно, это предложение справедливое, правда, могут обидеться пенсионеры, инвалиды и другие категории. <…> Ввести оплачиваемые выходные — значит уменьшить производительность труда на предприятии. Люди работать не будут, а получать заработную плату будут, значит, автоматически падает производительность труда тех предприятий, где работают многодетные отцы или матери», — пояснил в беседе с RT Остапкович.

Он также добавил, что по бизнесу такие меры могут нанести удар, поэтому подобное предложение нужно проработать более тщательно.

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#выходные
#многодетные семьи
#работа
#помощь
#общество
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Илон Маск объяснил, кто в США действительно является изменником
11 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/Bigandt_Photography

Создатель Tesla Илон Маск ответил критикам своего решения не включать Starlink возле крымского побережья, на своей странице в социальной сети X.
«Конгресс США не объявлял войну России. Если кто и является изменником, так это те, кто меня так называет», - прокомментировал ситуацию Маск. 

Предприниматель отметил, что он является гражданином США. За свою страну он готов сражаться, и даже умереть за нее. 

Ранее Маск заявил, что спутниковый интернет Starlink создавался для просмотра сериалов, а не наведения дронов. Starlink не предназначался для войн. Он был создан, чтобы люди могли смотреть Netflix, отдыхать, дистанционно учиться и делать хорошие мирные вещи, а не для ударов дронов, добавил предприниматель. 

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#сша
#илон крым
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Строители приступили к остеклению новой школы в поселке Немчиновка
11 сентября 2023, 15:30

Фото: пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области

С привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) на улице Московская в подмосковной Немчиновке продолжается строительство новой школы на 550 мест.

Специалисты уже начали проводить монтаж оконных блоков, внутренних инженерных сетей и начали возводить перегородки, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

На объекте трудятся 140 специалистов и 3 единицы спецтехники. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет 42%. 


Новое учебное учреждение будет общей площадью 11,7 тысяч кв. метров и вместит в себя старшую, основную и младшую школу. В школе оборудуют комфортные кабинеты, кабинеты для продлённого дня, библиотеку, информационный центр, спортзал, актовый зал, кабинеты специалистов, большую столовую и другое. Территорию вокруг школы благоустроят, оборудуют парковку для удобства родителей.

Строительные работы планируется завершить до конца текущего года. 

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#одинцовский район
#строительство
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В России предложили снизить ставки на ипотеку
Мутко предложил снизить ставки ипотеки при покупке большой квартиры
11 сентября 2023, 15:24

Фото: istock / Diy13

Глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в ходе сессии «Строить больше, комфортнее и красивее» в рамках Восточного экономического форума предложил снизить ставки по ипотеке для квартир с большой площадью.

«Надо стимулировать большие квартиры. Человек хочет купить большую квартиру — давайте два пункта ипотеки снимем», — цитирует слова Мутко РИА Новости.
По словам главы «ДОМ.РФ», на сегодняшний день 53% квартир в новостройках приходятся на однокомнатные, а они плохо подходят для семей с детьми. Понижение ставок на ипотеку выгодно как застройщику, так и покупателю.  

За последние несколько лет стоимость жилья выросла на 73%, власти могут принять меры, направленный на снижение стоимость покупки жилища, —  добавил Мутко.

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#дом
#покупки
#рф
#ипотека
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Путин подписал указ о присвоении Подольску звания «Город трудовой доблести»
11 сентября 2023, 15:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Владимир Путин присвоил Подольску звание «Город трудовой доблести». Об этом говорится в соответствующем указе, подписанном президентом России.
Помимо Подольска, почётное звание присвоено ещё девяти городам - Владимиру, Находке, Новомосковску, Подольску, Рязани, Улан-Удэ, Ханты-Мансийску, Прокопьевску, Рубцовску и Воткинску. 
 
В годы Великой Отечественной войны в Подольске на оборонную промышленность страны работали заводы, там находились госпитали Красной армии, где лечили раненых бойцов. О подвиге Подольских курсантов, которые насмерть стояли и защищали рубежи на юго-западных подступах к Москве, помнит вся страна. 
 
Решение о присвоении городу почётного звания было принято по итогам заседания федерального оргкомитета «Победа».
 
«Город трудовой доблести» – почётное звание, установленное Федеральным законом от 1 марта 2020 года. Оно присваивается российским городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, «обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

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#подольск
#вов
#история
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#подмосковье
#московская область
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