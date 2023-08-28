Рыбы будут много размышлять, а козероги станут оптимистичнее: гороскоп с 28 августа по 3 сентября

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На этой неделе состоится Суперлуние, поэтому важно оставаться спокойным и неторопливым. Об этом «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.
Также будет полезно приобрести какие-то новые профессиональные навыки.
Если говорить о здоровье, то эта неделя позволит вам расслабиться и не ограничивать себя во вкусной еде. Рекомендуется на время отказаться от диет. А настроение и общее самочувствие в этот период заметно улучшатся.
Кроме того, Лебеденко дала небольшие рекомендации для каждого знака зодиака.
Овны будут наслаждаться приятными моментами, им захочется совершать красивые поступки. Не стоит себя в этом ограничивать.
Тельцам стоит стать более серьёзными, трудолюбивыми, постараться не лениться.
Близнецы будут на этой неделе особенно изобретательны. Им важно записывать все свои нестандартные идеи, чтобы не забыть их реализовать.
Раки будут энергичными, что может им справляться с различными проблемами и препятствиями.
Львы будут в центре внимания в кругу своих друзей и прекрасно отдохнут на этой неделе.
Девам астролог советует тщательно продумать все детали, прежде чем приступать к выполнению какого-либо дела.
Весам нужно быть скромнее. Это позволит увидеть то, что раньше оставалось незамеченным.
Скорпионы смогут выполнить все запланированные дела вовремя. Им захочется внести какие-то изменения в личную жизнь.
Стрельцам важно проявить себя, что позволит приблизиться к исполнению мечты.
Козерогам Лебеденко советует быть оптимистичнее и увереннее в себе.
Водолеям стоит уменьшить траты, а также прислушаться к своим чувствам и не вносить заметные изменения в личную жизнь.
Рыбы на этой неделе будут много размышлять и узнают новую информацию, которая позволит изменить их представления о чём-то.
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Если говорить о здоровье, то эта неделя позволит вам расслабиться и не ограничивать себя во вкусной еде. Рекомендуется на время отказаться от диет. А настроение и общее самочувствие в этот период заметно улучшатся.
Овны будут наслаждаться приятными моментами, им захочется совершать красивые поступки. Не стоит себя в этом ограничивать.
Тельцам стоит стать более серьёзными, трудолюбивыми, постараться не лениться.
Близнецы будут на этой неделе особенно изобретательны. Им важно записывать все свои нестандартные идеи, чтобы не забыть их реализовать.
Раки будут энергичными, что может им справляться с различными проблемами и препятствиями.
Львы будут в центре внимания в кругу своих друзей и прекрасно отдохнут на этой неделе.
Девам астролог советует тщательно продумать все детали, прежде чем приступать к выполнению какого-либо дела.
Весам нужно быть скромнее. Это позволит увидеть то, что раньше оставалось незамеченным.
Скорпионы смогут выполнить все запланированные дела вовремя. Им захочется внести какие-то изменения в личную жизнь.
Стрельцам важно проявить себя, что позволит приблизиться к исполнению мечты.
Козерогам Лебеденко советует быть оптимистичнее и увереннее в себе.
Водолеям стоит уменьшить траты, а также прислушаться к своим чувствам и не вносить заметные изменения в личную жизнь.
Рыбы на этой неделе будут много размышлять и узнают новую информацию, которая позволит изменить их представления о чём-то.
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Анастасия Чинкова