Риелтор Агеева рассказала, как не попасть на мошенников при покупке недвижимости

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«Покупателя должны насторожить «сказочные», слишком выгодные предложения, расплывчатая информация в телефонном разговоре, предложение другой квартиры взамен той, что была в объявлении, отказ от показа документов, фото одного и того же объекта в разных объявлениях», — приводит слова риелтора «Газета.Ru».
Зачастую в России под видом квартир продают апартаменты. Апартаменты дешевле при покупке, однако гораздо дороже в обслуживании. После покупки такого типа помещений могут возникать неприятные ситуации: отсутствие окон, невозможность оформить регистрацию по месту жительства и другие. Напомним, апартаменты не являются жильем, это коммерческое помещение.
Риелтор порекомендовала внимательно проверять, кому идет плата за недвижимость. Сделка должна происходить между покупателем и продавцом, а не посредником. По мнению Агеевой, также необходимо следить за тем, чтобы в договоре была указана реальная сумма сделки.
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