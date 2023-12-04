Риэлтор Барсуков допустил отсутствие повышения цен на недвижимость в декабре

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Член российской Гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков заявил, что в случае, если ЦБ не понизит ключевую ставку, цены на недвижимость в декабре повышаться не будет.
«Цены в объявлениях, действительно, немного начали снижаться, но не везде. Сегодня такая ситуация сложилась, что очень много переоцененных объектов недвижимости выставлено на рынке, но нужно понимать, что и самих объектов недвижимости не очень много, их вымел рынок за июльский, августовский, сентябрьский и октябрьский спрос», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Барсуков.
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