Риелтор Барсуков рассказал, для кого актуальна квартира без туалета и кухни

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков заявил, что десятиметровая жилплощадь без туалета и санузла в Москве будет актуальна для тех граждан, кому предоставляют душ и кухню на работе.
«Если кому-то принципиально важно снимать жильё в конкретном районе. Это ночлежка. Если коммуналка включена, то это, конечно, интересно. Но за 24 тыс. рублей можно лучше комнату снять. Если окажется, что есть некий человек, которого на работе кормят или у которого на работе есть возможность принимать душ и т.д., то вот он — арендатор», — пояснил в беседе с NEWS.ru Барсукова.
Ранее вице-президент Российской Гильдии Риэлторов Константин Апрелев заявил, что микростудии особенно востребованы среди молодых людей возрастом до 30 лет. Он пояснил, что микроквартиры площадью по 10-20 кв. м не особо пригодны для полноценной жизни, а для студентов и молодых людей до 30 лет приоритетом является учёба или работа и большую часть времени они проводят вне дома, поэтому для них такой вариант жилья вполне приемлем.
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