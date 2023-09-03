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Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки

03 сентября 2023, 08:36
Фото: istockphoto/Auris

Фото: istockphoto/Auris

Важным условием для одобрения ипотеки является срок работы на одном месте.
Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, риелтор Анастасия Некрасова.
«Для банка важна стабильная занятость заёмщика. Требования к сроку зависят от банка, но если вы работаете на одном месте не менее 2-3 лет, это является фактором, повышающим шансы на получение ипотеки», — объяснила Анастасия Некрасова.

Также для банков имеет значение и доход заёмщика. Рассчитывать на одобрение ипотеки могут люди, чей ежемесячный платеж не будет превышать 30-40% от ежемесячного дохода.

Оформляя ипотеку, нужно рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наём и прочие источники. Потом вычесть из данной суммы все ежемесячные расходы. Если есть открытые кредитные карты, то при расчёте платежеспособности из дохода клиента банк вычтет 10% от лимита кредитной карты, даже в том случае, если она не используется.
«Хорошая кредитная история —важный критерий для гарантированного получения ипотеки. Если вы не пропускали кредитные платежи, значит имеете высокий кредитный рейтинг. Можно рассчитывать на ипотеку с более выгодными условиями. Кредитный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 999 баллов. Высокий начинается от 800 баллов», — рассказала Анастасия Некрасова.
Перед подачей заявки на ипотеку есть смысл оплатить долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам и алиментам.

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#квартира
#ипотека
#жильё
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Эколог Токарев рассказал, что ждёт Байкал через 100 лет
03 сентября 2023, 08:59

Фото: istockphoto.com/znm

Экологическая ситуация на озере Байкал продолжает ухудшаться. В будущем там, возможно, понизится уровень воды.
Об этом «Газете.Ru» сообщил эколог, руководитель проекта «Сохраним Байкал» Максим Токарев.
 
«Ситуация на Байкале с каждым годом меняется и не в лучшую сторону. Деятельность человека может сильно повлиять на качество воды. Возможно понижение уровня воды, обмеление некоторых участков. Это может сказаться на эрозии почвы, на рыболовном промысле»,-рассказал Максим Токарев.
По словам ученого, если всё оставить как есть, то возникнет угроза распространения вредоносной водоросли спирогиры, а также появится угроза исчезновения эндемичных животных и растений. Наибольший вред Байкалу в данный момент наносят дикий туризм, отсутствие достаточного количества очистных сооружений и браконьерство.
 
«От большинства диких туристических стоянок остаются вырубленные деревья с разбросанными отходами. Одна из основных проблем — нехватка очистных сооружений для переработки жидких отходов от частных домов, гостиниц и предприятий на всём побережье озера; систематические выбросы с водных судов. Стихийное браконьерство приводит к тому, что рыба меняет свое нерестовое место. Нарушается природный баланс», — сообщил эколог Токарев.
Решать эти проблему нужно путём улучшения туристической инфраструктуры, внедрением единых правил для бизнеса и населения.
 
В первое воскресенье сентября отмечается День озера Байкал.

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#природа
#экология
#россия
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На Тайване семья умершего охранника, работавшего 42 дня без выходных, получит компенсацию
03 сентября 2023, 08:10

Фото: istockphoto/Michał Chodyra

Руководство парка на Тайване, где работал умерший после 42 рабочих дней охранник, выплатит его членам семьи компенсацию в размере 28 тысяч долларов.
РЕН ТВ пишет, что такое решение принял окружной суд города Гаосюн. Мужчина работал в парке Formosa Wang Brothers с 11 июня 2020 года. Спустя 4 месяца, 27 ноября, он потерял сознание, а ещё через 3 дня умер в больнице от геморрагического инсульта. Семья охранника подала в суд на парк, требуя компенсации в 46,7 тысячи долларов.

По словам родственников, мужчина работал 42 дня без выходных (10,5-12 часов каждый день). Мужчина переработал 107,5 часов. По закону острова сверхурочная работа не должна превышать 46 часов в месяц.

Представитель парка сказал, что охраннику нужно было работать только 2 часа в день, делая обход территорит. Но судья заявил, что умерший остальное время проводил на работе, поэтому время также считается рабочим. 

Сообщается, что мужчина утаил, что у него гипертония. Судья подчеркнул, что работодатель должен осознавать, что и без проблем со  здоровьем погибшего условия работы могли ухудшить здоровье.

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#работа
#сотрудники
#суд
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Cуд в Киеве арестовал Коломойского на два месяца с возможностью внесения залога в 500 с лишним млн гривен
03 сентября 2023, 00:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

Шевченковский суд Киева принял решение заключить под стражу до 31 октября украинского олигарха Игоря Коломойского, которого обвиняют в мошенничестве и легализации преступно добытого имущества. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
«Избрать меру пресечения Коломойскому Игорю Валерьевичу в виде содержания под стражей сроком 60 дней», — огласил судья своё решение в финале заседания, проходившего в закрытом режиме.

При этом бизнесмену и экс-губернатору Днепропетровской области Украины оставили возможность для внесения за него залога в размере 509 млн гривен ($13,8 млн.).

Ранее «Радио 1» сообщало, что следователи Службы безопасности Украины (СБУ) установили, что в период с 2013 по 2020 год Коломойский легализовал (отмыл) более полумиллиарда гривен (примерно 13,544 миллиона долларов) путем их вывоза за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных ему банковских учреждений, в том числе «Приватбанка», который позже был национализирован.

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#сбу
#суд
#киев
#бизнесмен
#арест
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Ахеджакова объяснила ситуацию с выходом на сцену с украинским флагом
02 сентября 2023, 22:07

Фото: РИА Новости/Сергей Пятаков

Народная артистка России Лия Ахеджакова заявила, что украинский флаг в театре в немецком Бремене ей подсунул провокатор. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Актриса объяснила, что неизвестный ей провокатор передал флаг Украины вместе с цветами, когда она находилась на сцене после завершения спектакля. По словам Ахеджаковой, она не сразу поняла, что это, приняв ткань за шарф.

Также артистка отметила, что провокатор быстро покинул здание театра, поэтому его не удалось найти.

Ранее сообщалось, что 2 сентября МВД приступило к проведению проверки по факту дискредитации артисткой Ахеджаковой Вооружённых сил РФ. По сообщениям главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, который и потребовал провести проверку, Лия Ахеджакова вышла на сцену с украинским флагом, что является дискредитацией России.

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#россия
#актриса
#флаг
#вс рф
#проверка
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Жена актёра Алексея Янина опровергла информацию о смерти мужа
02 сентября 2023, 21:54

Фото: iStock/gorodenkoff

Жена актёра РАМТ Алексея Янина Дарья Клюшникова опровергла сообщения о смерти своего мужа. Об этом она написала в Instagram*.
Она отметила, что 40-летний актёр находится в тяжёлом состоянии в реанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского. По словам девушки, Янин «в коме, но он жив».

Ранее сама Клюшникова и коллеги актёра заявляли о его смерти, однако это оказалось ошибкой врачей больницы. 

Алексей Янин в 2015 году пережил тяжёлый инсульт, в течение 8 лет он борется с его последствиями. 

На счету у актёра более 30 ролей в фильмах и сериалах. Он служит в Российском академическом молодёжном театре (РАМТ).

*Деятельность Meta (Facebook, Instagram) признана экстремистской и запрещена на территории РФ

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#актёр
#россия
#больница
#реанимация
#кома
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Индийский луноход «Прагъян» перевели в режим сна до 22 сентября
02 сентября 2023, 21:19

Фото: iStock/Vitaly Kusaylo

Индийский луноход миссии «Чандраян-3» выполнил все текущие задачи и перешёл в режим сна до 22 сентября. Об этом в соцсети X сообщила Индийская организация космических исследований.
Аппарат, снабжённый солнечными батареями, будет находиться в спящем режиме до следующего восхода солнца на Луне, который произойдёт 22 сентября. После того как аппарат получит новый заряд энергии он продолжит свою работу, которая будет состоять из новых задач. Если по каким-то причинам ситуация пойдёт не по плану, то луноход навсегда останется на естественном спутнике Земли в качестве «лунного посла Индии».

Ранее сообщалось, что индийский луноход «Прагъян» обнаружил в лунном грунте серу, кальций, железо, хром, титан марганец, кремний и кислород.

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#индия
#луна
#аппарат
#космос
#исследование
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На выборах в Народный совет ДНР досрочно проголосовали 24,61% жителей
02 сентября 2023, 20:01

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

За три дня досрочного голосования избирательные пункты посетили 24,61% жителей региона. Об этом сообщил глава избиркома Владимир Высоцкий.
Он уточнил, что это данные выборов Народного совета ДНР. А на выборы в горсовет Донецка пришли 27,38% жителей.
Высоцкий также отметил, что данная статистика взята из участков, расположенных на территориях, подверженных обстрелу.

Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. В настоящее время проходит досрочный этап, который продлится до 7 сентября. 

Ранее Высоцкий сообщал, что критики досрочного голосования добиваются массовых скоплений в Единый день голосования, что создаёт угрозу для жителей региона.

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#днр
#выборы
#голосование
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Избирком ДНР: критики выборов добиваются массового скопления избирателей в Единый день голосования
02 сентября 2023, 19:42

Фото: РИА Новости/Таисия Воронцова

Критики, выступающие против проведения досрочного этапа выборов Народного совета в ДНР, добиваются массовых скоплений избирателей на участках в Единый день голосования. Об этом в беседе с РИА Новости заявил председатель избирательной комиссии Владимир Высоцкий.
Выборы в ДНР пройдут в Единый день голосования 10 сентября. С 31 августа стартовало досрочное голосование в регионах, подвергающихся обстрелам. Оно пройдёт до 7 сентября. В досрочных выборах участвуют 495 избирательных комиссий из 615. За два дня явка составила 11,6%.

Высоцкий вспомнил, как в 2022 году по массовым скоплениям жителей ДНР украинские военные наносили артиллерийские удары. Таким образом и в нынешнее время критики стремятся поставить граждан под угрозу.

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#днр
#выборы
#голосование
#избирком
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Председатель ОНК Волков: во всех СИЗО Москвы хотят запустить «онлайн-аптеки»
02 сентября 2023, 19:21

Фото: iStock/AlexRaths

В следственных изоляторах Москвы хотят запустить сервис онлайн продажи лекарств. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил председатель ОНК Георгий Волков.
В настоящее время такая услуга под названием «онлайн-аптека» уже действует в женском СИЗО.

Волков заявил, что онлайн-аптеки необходимы в СИЗО как для содержащихся в них людей, так и для родственников, которые их навещают.

Ранее сообщалось, что юрист и общественный деятель Илья Ремесло поддержал идею доставки интернет-заказов в колонии. Однако он уточнил, что важно ответственно подойти к реализации этого проекта, чтобы заключённые не имели возможности получить запрещённые товары.

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#аптека
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