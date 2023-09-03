Риелтор Некрасова рассказала об условиях для одобрения ипотеки

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Важным условием для одобрения ипотеки является срок работы на одном месте.
Об этом рассказала в беседе с «Мослентой» эксперт по инвестициям в недвижимость, риелтор Анастасия Некрасова.
Также для банков имеет значение и доход заёмщика. Рассчитывать на одобрение ипотеки могут люди, чей ежемесячный платеж не будет превышать 30-40% от ежемесячного дохода.
Оформляя ипотеку, нужно рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наём и прочие источники. Потом вычесть из данной суммы все ежемесячные расходы. Если есть открытые кредитные карты, то при расчёте платежеспособности из дохода клиента банк вычтет 10% от лимита кредитной карты, даже в том случае, если она не используется.
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«Для банка важна стабильная занятость заёмщика. Требования к сроку зависят от банка, но если вы работаете на одном месте не менее 2-3 лет, это является фактором, повышающим шансы на получение ипотеки», — объяснила Анастасия Некрасова.
Оформляя ипотеку, нужно рассчитать ежемесячный доход: сложить зарплату, подработку, деньги от сдачи квартиры в наём и прочие источники. Потом вычесть из данной суммы все ежемесячные расходы. Если есть открытые кредитные карты, то при расчёте платежеспособности из дохода клиента банк вычтет 10% от лимита кредитной карты, даже в том случае, если она не используется.
«Хорошая кредитная история —важный критерий для гарантированного получения ипотеки. Если вы не пропускали кредитные платежи, значит имеете высокий кредитный рейтинг. Можно рассчитывать на ипотеку с более выгодными условиями. Кредитный рейтинг оценивается по шкале от 1 до 999 баллов. Высокий начинается от 800 баллов», — рассказала Анастасия Некрасова.Перед подачей заявки на ипотеку есть смысл оплатить долги по налогам, коммунальным платежам, штрафам и алиментам.
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Мария Фирсова