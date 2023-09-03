РКН может заблокировать сервисы с данными о способах обхода блокировок

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Общественное обсуждение инициативы состоится с 1 по 15 сентября.
Министерство цифрового развития РФ опубликовало проект закона, который наделит Роскомнадзор возможностью блокировать сайты и сервисы, которые содержат информацию о методах и способах обхода блокировок в РФ.
Роскомнадзор сможет получить полномочия для принятия решений, которые станут основанием для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о таких сайтах, где размещена информация, помогающая обойти блокировки.
Перед тем, как рассмотреть проект закона, состоится общественное обсуждение инициативы.
Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. Также на сайте ведомства официально открыта форма для жалоб.
По сообщению заместителя главы РКН Вадима Субботина, жалобы уже пошли, причем в значительном объеме. После получения сигнала о нарушении либо обнаружив его самостоятельно в результате планового мониторинга, интернет-ресурс вносится в специальный Единый реестр запрещенной в РФ информации, а в его адрес направляется уведомление с требованием удалить материалы, признанные пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. В случае отказа ресурс блокируется, передает «ИнтерФакс».
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Роскомнадзор сможет получить полномочия для принятия решений, которые станут основанием для включения в Единый реестр запрещенной информации сведений о таких сайтах, где размещена информация, помогающая обойти блокировки.
Ранее сообщалось, что 1 сентября 2023 года вступил в силу приказ Роскомнадзора (РКН) об утверждении критериев, в соответствии с которыми материалы в интернете признаются пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. Также на сайте ведомства официально открыта форма для жалоб.
По сообщению заместителя главы РКН Вадима Субботина, жалобы уже пошли, причем в значительном объеме. После получения сигнала о нарушении либо обнаружив его самостоятельно в результате планового мониторинга, интернет-ресурс вносится в специальный Единый реестр запрещенной в РФ информации, а в его адрес направляется уведомление с требованием удалить материалы, признанные пропагандой ЛГБТ, смены пола и педофилии. В случае отказа ресурс блокируется, передает «ИнтерФакс».
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Мария Фирсова