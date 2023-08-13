РКН не вмешивался в работу российского Google

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В пресс-службе Роскомнадзора заверили, что не ограничивали работу никаких зарубежных поисковых систем на территории страны, включая Google. Об этом 13 июня сообщает РБК.
«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — уточнили в РКН.Российские пользователи вечером в субботу сообщили о сбоях в работе Google. Поисковая страница сервиса не открывалась на мобильных устройствах. Наиболее сильные неполадки, согласно данным сервиса Downradar, были зафиксированы в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ сняла со счетов российского юрлица Google все деньги и перевела их на депозитный счёт ФССП. Решение о снятии средств было принято с целью обеспечения мер по судебным разбирательствам. За 2021 год компания неоднократно нарушала нормы законодательства, за что была подвергнута санкциям в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 29 миллиардов рублей.
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Артем Путинцев