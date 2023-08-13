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РКН не вмешивался в работу российского Google

РБК: Роскомнадзор не ограничивал работу сервисов Google на территории России
13 августа 2023, 05:05

Фото: iStock/bigtunaonline

В пресс-службе Роскомнадзора заверили, что не ограничивали работу никаких зарубежных поисковых систем на территории страны, включая Google. Об этом 13 июня сообщает РБК.
«По вопросам доступности сервисов компании Google обращайтесь в компанию Google», — уточнили в РКН.

Российские пользователи вечером в субботу сообщили о сбоях в работе Google. Поисковая страница сервиса не открывалась на мобильных устройствах. Наиболее сильные неполадки, согласно данным сервиса Downradar, были зафиксированы в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.


Ранее Федеральная служба судебных приставов РФ сняла со счетов российского юрлица Google все деньги и перевела их на депозитный счёт ФССП. Решение о снятии средств было принято с целью обеспечения мер по судебным разбирательствам. За 2021 год компания неоднократно нарушала нормы законодательства, за что была подвергнута санкциям в виде штрафов. Общая сумма взысканий составила более 29 миллиардов рублей.

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#google
#роскомнадзор
#поисковики
#ограничения
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День строителя и левшей: какие праздники отмечают в мире и России 13 августа
В России 13 августа отмечают профессиональный праздник строители
13 августа 2023, 00:02

Фото: IStock/Nikolaeva Elena

Сегодня, 13 августа 2023 года, в России и во всём мире отмечают сразу несколько праздников, которые поднимают проблемы общества в современном мире. Подробнее о сегодняшнем дне — в материале «Радио 1».

День строителя  

В различных странах мира существует множество профессий, которые играют важную роль в обеспечении комфорта, безопасности и современного облика нашего мира. Одной из таких неотъемлемых профессий является строительство. День строителя – это праздник тех, кто создает и возводит здания, инфраструктуру и инженерные сооружения, делая нашу повседневную жизнь более удобной и функциональной.

В этот день проводятся праздничные мероприятия, на которых строители могут поделиться опытом, обсудить новейшие технологии и пути улучшения качества строительства.

Международный день левшей

Международный день левшей, который ежегодно празднуется 13 августа, посвящён признанию и поддержке этой части общества. Долгое время левши сталкивались с социальными и культурными стереотипами. В некоторых культурах использование левой руки ассоциировалось с негативными коннотациями. Однако с течением времени общество стало осознавать, что левши вовсе не хуже, а даже способны проявлять выдающиеся таланты и достижения наравне с правшами.

Международный день левшей напоминает нам о важности уважения к разнообразию и индивидуальным особенностям каждой личности. Современная наука также изучает особенности левшей, исследуя влияние латерализации мозга на развитие интеллекта и креативности.
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День встреч

День Встреч – это особый день, который приурочен к объединению людей, встречам с друзьями, родственниками, коллегами и теми, кто играл важную роль в нашей жизни. Этот праздник отмечается с целью подчеркнуть значение личных встреч, обогатить наши отношения и создать возможность пережить радость вновь встреченного общения.

В современном мире, насыщенном технологиями и цифровыми средствами связи, день встреч важен для нашей социальной жизни. Он напоминает нам о ценности личного контакта, теплоты взгляда, ободряющей улыбки и искреннего разговора. Ведь несмотря на преимущества виртуального общения, личные встречи сохраняют способность создать более глубокие и долгосрочные связи.

Евдокимов день 

Евдокимов День празднуется в России 13 августа. В этот день верующие чтят память праведного Евдокима Каппадокиянина, который жил в IX веке в Малой Азии. Евдокимов День отмечается в память о его богоугодной жизни и служении, а также как знак благосклонности к земледельцам и плодородию земли.

Согласно преданию, свою жизнь он вёл праведно и за это заслужил милость Божью. В качестве милования он был призван на небеса в возрасте 33 лет. Согласно легенде, после смерти праведника в его гробу начали происходить чудеса: скорбящий обрел утешение, а больной — исцеление.

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#строительство
#праздник
#общество
#мероприятия
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НТВ: Блогер-трансгендер Андрей Петров задержан в московском аэропорту Домодедово
12 августа 2023, 23:36

Фото: iStock/Vanessa_Nunes

В московском аэропорту «Домодедово» задержан трансгендерный бьюти-блогер Андрей Петров, ныне известный как Милана Петрова, сообщает телеканал НТВ. Причины задержания пока неизвестны.
Предварительно блогер сообщил о своем намерении вернуться в Москву и выйти на связь вечером.

В июле 2023 года глава «Лиги безопасного Интернета» Екатерина Мизулина объявила о возбуждении в отношении Андрея Петрова административного дела из-за обвинений в распространении ЛГБТ-пропаганды и дискредитации армии.

Соответствующие материалы были переданы в суд. Также было принято решение о включении каналов блогера в реестр запрещенных сайтов.

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#домодедово
#блогер
#задержание
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Автор учебника истории рассказал о новом взгляде на Российскую империю
12 августа 2023, 21:31

РИА Новости/Владимир Астапкович

В новом учебнике истории для 5-9 классов будет пересмотрена оценка Российской империи. Об этом рассказал составитель пособия, ученый-историк Александр Чубарьян.
Он отметил, что одним из существенных моментов нового издания учебника истории стал новый подход к понятию «империя». Ученый также обратил внимание на важность понимания индивидуального взгляда на мировые исторические процессы у каждого отдельно взятого государства, имея в виду прежде всего страны, образовавшиеся из бывших советских республик.

Ранее все мировые империи состояли из заморских владений. Только Российская империя составляла единое географическое и экономическое пространство. Поэтому страны, ныне составляющие СНГ, присоединяясь к России, сразу входили в это пространство, становясь с Россией как бы единым целым. Поэтому, подчеркнул Александр Чубарьян, он видел для себя очень важной задачей разъяснение того, что Российская империя имела множество существенных различий с классическим вариантом колониализма, таким как, например Британская империя.

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#учёный
#страны
#учебник
#история
#россия
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Храм в Киевской области перешёл к раскольнической Православной церкви Украины
12 августа 2023, 20:26

Фото: iStock/Ivan Murauyou

Храм Почаевской иконы Богородицы в Киевской области перешёл из канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ). Об этом сообщает пресс-служба горсовета Бучи.
Решение о переходе было принято путём голосования среди местных жителей. По итогам, из 348 человек 337 проголосовали за переход в ПЦУ.

Напомним, что власти Украины преследуют цель полного запрета канонической УПЦ. Об этом сообщается в законопроекте, принятом по поручению президента страны Владимира Зеленского. Кроме того, правительство поощряет захваты храмов УПЦ представителями ПЦУ, а также изгнание монахов и монахинь из монастырей и аресты священнослужителей, отказывающихся от перехода в раскольническую ПЦУ.

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#украина
#православие
#церковь
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Прошла первая корректировка траектории полёта аппарата «Луна-25»
12 августа 2023, 20:10

Фото: РИА Новости/ Пресс-служба Роскосмоса / РКК «Энергия»

Траектория полёта автоматической станции «Луна-25» к спутнику Земли была первый раз скорректирована в субботу, 12 августа. Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Напомним, что ракета-носитель «Союз-2.1б», который вывел на орбиту Земли автоматическую станцию «Луна-25», стартовал с космодрома Восточный 11 августа в 02:10 мск. Аппарат достигнет орбиты Луны 16 августа, а приземлится на её поверхности 21 августа.

Сегодня была проведена первая корректировка траектории пути аппарата «Луна-25», целью которого является первая в истории высадка на Южном полюсе Луны, взятие пробы грунта, с дальнейшим изучением грунтовых пород спутника, в том числе, на наличие воды.

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#луна
#аппарат
#роскосмос
#исследование
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Жительница Германии сочеталась браком со своим псом
12 августа 2023, 19:51

Фото: istockphoto/LSOphoto

На юге Германии в Ольденбурге молодая жительница Германии по имени Кристин вышла замуж за свою собаку. Церемонию бракосочетания организовал приют, где раньше жил пес, а провела городская мэрия.
«Жених», обычный дворовый пес по кличке Банту, 10 лет прожил в приюте для бездомных животных, откуда никто не хотел его забирать. А потом собаку взяла к себе Кристина и настолько полюбила своего питомца, что решила сочетаться с ним законным браком, сообщает Bild. К алтарю невесту вел ее отец, на пса надели смокинг. Вместо обручального кольца молодая жена будет носить на цепочке специально изготовленный медальон с выгравированной буквой «Б».

«Цивилизованный» Запад продолжает быстрыми темпами сходить сума. Даже немного удивительно, что в погоне за «толерантностью» молодая немка не выбрала для бракосочетания собаку одного с ней пола.

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Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться

В Индонезии 41-летняя женщина вышла замуж за 16-летнего сына своей подруги

Собака, управляя гольфкаром, сбила четырехлетнюю девочку

#отец
#запад
#собака
#брак
#германия
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Итальянский банкир на свадьбе публично унизил невесту отказом жениться
12 августа 2023, 19:04

Фото: istockphoto/Rafal Kowalski

В Италии 64-летний банкир дождался свадьбы и отказал невесте в присутствии двухсот гостей. Таким образом он отомстил своей возлюбленной за недавнюю измену, о которой узнал.
Он с издевкой добавил потрясенной женщине, что теперь она может ехать в свадебное путешествие с тем, с кем изменяла ему. Свидетелями этой неординарной мести стали около двух сотен именитых гостей, приехавших на свадьбу в Турине, так как и невеста, и жених являются весьма известными в Италии людьми, сообщает Bild. Приведя своим поступком невесту и гостей в состояние шока, несостоявшийся жених удалился.

Униженная и расстроенная женщина покинула сорвавшееся мероприятие в слезах. Она готовит судебный иск против банкира, который опозорил ее. Она также жалуется, что над ней теперь смеется вся Италия, а люди на улице показывают на нее пальцем.

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#путешествие
#женщина
#италия
#мужчина
#люди
#свадьба
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Около 1300 машин стоит в пробке на Крымском мосту
12 августа 2023, 18:01

Фото: iStock/Kichigin

На Крымском мосту, дважды закрывавшемся сегодня из-за атак украинских ракет, образовалась многокилометровая пробка из 1272 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал об оперативной информации на мосту.
В сообщении уточняется, что примерное время ожидания проезда с обеих сторон составляет два часа.

Ранее сообщалось о том, что российскими силами ПВО с разницей в несколько часов были сбиты две украинские ракеты, пытавшиеся атаковать Крымский мост. Объект дважды закрывался, но автомобильного затора до происшествий не наблюдалось.

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#крымский мост
#пво
#пробки
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Руководство Химок подвело итоги выездной администрации в Подрезкове
12 августа 2023, 16:01

Фото: Пресс-служба администрации Химок

В микрорайоне Подрезково в Химках завершила работу выездная администрация. Об этом «Радио 1» сообщает пресс-служба администрации городского округа Химки.
В ходе работы выездной администрации, которая стартовала 7 августа, жители смогли подать более ста обращений, направленных на благоустройство придомовых территорий, а также парковых зон, и на замену теплосетей к предстоящему отопительному сезону.

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин рассказал о том, что обновлены уже 10 участков изношенного трубопровода в Подрезкове. Все работы по замене завершатся к концу августа. Обновлённые территории будут облагорожены.

В нескольких дворах микрорайона проведены капитальные работы по замене дорожного покрытия, детских площадок и освещения. Также устанавливаются камеры видеонаблюдения по губернаторской программе «Безопасный регион».

Следующая выездная администрация начнётся в микрорайоне Левобережный 14 августа. Приём будет осуществляться до 19 августа с 9:00 до 18:00 по адресу: ул. Совхозная, д. 16, с. 6.

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