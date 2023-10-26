РКН включил Go Travel Un Limited в список компаний, подлежащих «приземлению»

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Роскомнадзор включил Go Travel Un Limited, которому принадлежит «Авиасейлс», в перечень иностранных компаний, подлежащих «приземлению» в РФ. Об этом говорится в сообщении регулятора.
Сообщается, что Go Travel Un Limited подпадает под действие закона о «приземлении», так как на своем информационном ресурсе распространяет данные на русском языке. Согласно этому закону, иностранная компания должна открыть на территории РФ филиал, представительство или российское юридическое лицо.
В регуляторе отметили, что за несоблюдение требований к иностранным организациям могут быть применены предусмотренные законом меры понуждения.
Ранее сообщалось, что Роскомнадзор займётся разработкой критериев ограничения доступа к материалам, содержащим информацию о способах обхода блокировок запрещённых ресурсов.
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Екатерина Коршунова