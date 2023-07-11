РоАд: Повышение утильсбора на ввозимые авто повлечёт потерю доходов и объёмов продаж

Начальство Сотрудник АО «Центральная ППК» разрешило своему сотруднику сделать предложение своей девушке в необычной обстановке — в поезде по громкой связи, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.



«Если честно, такого я не ожидала. Когда я в поезде услышала голос Антона и он сказал, что сейчас будет объявление, я сразу почувствовала, что это как-то связано со мной. А потом у меня просто дыхание перехватило от радости и смущения. Я думала, что это все, но на Курском вокзале Антон вышел из кабины и подарил мне букет и кольцо! Это была просто буря эмоций!», — поделилась возлюбленная машиниста электропоезда Катя.