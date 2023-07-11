РоАд: Повышение утильсбора на ввозимые авто повлечёт потерю доходов и объёмов продаж

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«Постановление правительства получит обратный эффект — будут не защита российского российского автобизнеса, а потеря доходов и объёма продаж», — считают в РоАД.
Ранее сообщалось, что «КамАЗ» и «АвтоВАЗ» пообещали не повышать цены на свои автомобили в связи с повышением утильсбора. Однако позже «АвтоВАЗ» всё-таки анонсировал повышение цен.
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