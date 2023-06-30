Родителей попросили рассказать детям об опасности игр на законсервированных стройках

Фото: Главгосстройнадзор МО
В подмосковном Главгосстройнадзоре заявили, что особенно это актуально для периода летних каникул
Родителям необходимо разъяснять детям опасность проникновения на стройплощадки, в том числе на законсервированные строительные объекты. Особенно это относится к периоду летних каникул, сообщили в пресс-службе Главгосстройнадзора Московской области.
Главгосстройнадзор также напомнил застройщикам, что подобные объекты должны быть ограждены и освещены, незавершённые конструкции и оборудование надёжно закреплены. Также на стройке должны быть размещены знаков об опасности.
По данным ведомства, в Подмосковье в сейчас законсервировано около 190 строек.
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«Строительная площадка – территория повышенной опасности, закрытая для свободного посещения. Соблазн «посмотреть, что там, за высоким забором», может обернуться травмой или гибелью», – отметили в ведомстве.
По данным ведомства, в Подмосковье в сейчас законсервировано около 190 строек.
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Лора Луганская