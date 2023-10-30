Родители Кейт Миддлтон вынудили женщину сниматься в порно

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Порноактриса Молли Браш заявила, что сниматься в порно её заставили родители принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. Об этом пишет Daily Star.
23-летняя женщина в конце октября развесила в городе Баклбери плакаты со своей фотографией в бирюзовом бюстгальтере. Такое изображение появилось в том числе на воротах зоопарка, владельцем которого является младшая сестра принцессы Уэльской Пипа Миддлтон.
На каждом плакате было написано: «Вот во что я превратилась! Компания, в которой я работала, выгнала меня. А все потому, что Party Pieces Holdings не расплатилась с кредиторами!».
Браш пояснила, что начала сниматься в порно в январе только потому, что была уволена из компании родителей Кейт Миддлтон.
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На каждом плакате было написано: «Вот во что я превратилась! Компания, в которой я работала, выгнала меня. А все потому, что Party Pieces Holdings не расплатилась с кредиторами!».
«Это не часть рекламной компании, но, как видите, плакаты стали отличным пиар-ходом. Думаете, мне ничего не полагается после увольнения? А я думаю, что полагается», — сказала девушка в ходе интервью.
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Диана Аванесян