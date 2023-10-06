Родительская суббота 7 октября 2023: как поминать, что нельзя делать

В России могут ввести норму, которая позволит судам устанавливать запрет для россиянина приближаться к потерпевшему. Законопроект разработали и уже внесли в Госдуму депутаты Владислав Даванков, Сардана Авксентьева и Ксения Горячева. Они предлагают добавить в Гражданский кодекс новую статью 14.1 — «Запрет приближаться и (или) запрет других контактов нарушителя с гражданином». Подобный закон в РФ пытались принять многие годы.