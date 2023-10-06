Родительская суббота 7 октября 2023: как поминать, что нельзя делать

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Когда родительская суббота в октябре 2023
В этом году родительская суббота выпадает на 7 октября. В этот день принято чтить память усопших предков. В древние времена праздник назывался «субботой душ». Дата торжества сдвигается каждый год, однако всегда приурочена к Покрову Пресвятой Богородицы.
История праздника родительская суббота
Покровская родительская суббота стала поминальным днем всех погибших во времена Ивана Грозного. В сражениях под Казанью в 1552 году полегло несколько тысяч воинов. Святитель Ермоген обратился к патриарху Иову с просьбой установить такой день поминальным.
В субботу, перед событием, которое считается одним из главных в православной церкви, вспоминают усопших. Их имена звучат во время молебнов в храмах, их поминают дома. Родственники в это время бывают на могилах.
Традиции Покровской родительской субботы
Родственники умерших посещают в канун Покрова Пресвятой Богородицы их могилы. Ранним утром в церквях проходят поминальные службы. Верующие посещают богослужения, пишут поминальные записки. Во время службы принято вспоминать об усопших, прежде всего, о родителях. Приходить в храмы принято с угощениями. В этот день в церкви приносят овощи, выпечку, кутью. Для поминального обеда продукты отдают нуждающимся.
Что можно делать в Покровскую родительскую субботу
Накануне Покрова Пресвятой Богородицы принято посещать могилки умерших. Места упокоения родственников прибирают, обновляют венки. Устраивать трапезу на кладбище не принято, но у могил можно оставить освещенные в церкви продукты. В этот день в кругу близких принято вспоминать усопших. В родительскую субботу не принято отказывать в помощи людям. Помочь можно нуждающимся не только финансово, но и выполнить какую-либо просьбу или работу.
Что нельзя делать в Покровскую родительскую субботу
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В этот день нельзя замышлять что-то плохое. Мысли должны быть светлыми и чистыми. Ссоры и сквернословия могут принести неурядицы на будущий год. Любые хлопоты также стоит перенести. Устраивать шумные гуляния категорически нельзя, это может оскорбить усопших.
Родительская суббота: приметы
С этим церковным торжеством связывают несколько погодных примет. Считается, что северный ветер в этот день сулит холодную зиму, а если в родительскую субботу пойдет первый снег, то настоящая зима придет через 40 дней.
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