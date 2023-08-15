Родителям рассказали, что поможет избавить ребёнка от застенчивости в школе

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Старший преподаватель кафедры психологии университета «Синергия», психотерапевт Анна Гусева рекомендовала родителям принимать активное участие в школьной жизни ребёнка для того, чтобы помочь ему преодолеть излишнюю застенчивость.
«Общение может тяжело даваться детям, у которых были ограничены контакты со сверстниками. Иногда ребёнок не знает, как познакомиться, попросить помощи, завести дружбу с одноклассниками. От этого возникает застенчивость. Справиться с проблемой помогают, например, театральные кружки, в них принимают даже малышей», — добавила в беседе с RuNews24.ru Гусева.Читайте также:
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