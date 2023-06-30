Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Все сведения будут проверять удалённо, в школу приходить не надо
6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи детей в первый класс. Будет открыт приём заявлений в школы не по месту регистрации, сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.
Она добавила, что оригиналы документов не нужны, все сведения будут проверять удалённо. В школу также приходить не надо. Как подчеркнула вице-губернатор, новая система сделала запись детей в школу быстрой и удобной.
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«Ребёнка можно записать в желаемую школу при наличии там свободных мест. Подать заявление можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Прием заявок открыт до 5 сентября. Ответ по заявлению поступит не позднее пяти рабочих дней после подачи», – пояснила Каклюгина.
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Лора Луганская