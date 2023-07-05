Родителям рассказали, как записать будущего первоклассника в школу не по месту регистрации

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С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс, когда можно будет подать заявление в школу не по месту регистрации.
«С 6 июля в Подмосковье стартует вторая волна записи в первый класс. Будет открыт прием заявлений в школы не по месту регистрации», — сообщила вице-губернатор Московской области Ирина Каклюгина.Подать заявление в образовательное учреждение не по месту регистрации можно только при наличии свободных мест. Подать заявку на зачисление в школу можно до 5 сентября на региональном портале госуслуг.
Указом Президента страны 2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника. Год педагога и наставника – это время создания и реализации важных проектов для всей российской системы образования.
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Алиса Сергиенко