Родителям рассказали, когда начинать разговоры о выборе профессии с ребёнком

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«В этом возрасте уже есть минимальная база знаний и понимание специфики некоторых профессий. По мнению педагогов, в более раннем возрасте осознанный выбор профессии маловероятен», — отметила в беседе с RT Штабина.
Она отметила, что в разговоре очень важно выяснить желания и увлечения самого ребёнка. Также школьнику можно рассказать и о своей трудовой деятельности и задачах, выполняемых на работе.
При этом, считает Штабина, важно предупредить ребёнка о том, что выбор профессии – это не навсегда, и этот выбор можно изменить, попробовав разные виды деятельности.
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