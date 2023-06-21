Родителям школьников рассказали, как обезопасить детей во время отдыха у воды

Для безопасного купания детей, родители должны рассказать им о правилах поведения в воде

С наступлением летнего сезона, отдых у воды набирает все большую популярность у детей, но им необходимо знать базовые правила для безопасного отдыха у воды, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства образования Московской области.

Ведомство сообщает, что этим летом в подмосковным водоемах утонуло несколько детей. Чтобы родителям обезопасить своих детей, необходимо регулярно напоминать им правила безопасного купания.





Дети не должны посещать водоемы без сопровождения взрослых, отсутствие наблюдения со стороны старших чаще всего приводит к трагическому исходу, нельзя заходить в воду в запрещенных для купания местах, необходимо быть осторожными во время игр в воде.

Если случилась непредвиденная ситуация, необходимо немедленно позвонить на единый номер вызова экстренных оперативных служб — 112.