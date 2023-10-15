Ройзман* дал комментарий на фоне слухов о своём родстве с генералом Суровикиным

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (признан в РФ иноагентом) прокомментировал слухи о своём родстве с генералом Сергеем Суровикиным.
74.ru пишет, что появились слухи о том, что Ройзман* может быть родственником бывшего командующего Объединенной группировкой войск в зоне СВО, генерала Сергея Суровикина, а именно троюродным братом. Источники данной информации ссылались на предпринимателя и медиаменеджера Демьяна Кудрявцева.
Евгений Ройзман* рассказал, что уже несколько человек обратились к нему с этим вопросом, но ему ничего неизвестно о таком родстве.
По его словам, в телеграм-каналах написано, что они с Суровикиным приходятся родственники по материнской линии.
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*признан в РФ иноагентом
Евгений Ройзман* рассказал, что уже несколько человек обратились к нему с этим вопросом, но ему ничего неизвестно о таком родстве.
«Я позвонил маминой родне в деревню, там вообще не слышали о таком», —рассказал Ройзман*.Читайте также:
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*признан в РФ иноагентом
Мария Фирсова