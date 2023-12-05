Роман Хожаинов избран новым главой Черноголовки

Фото: Фотобанк МО
Бывшего замглавы администрации Черноголовки по вопросам ЖКХ Романа Хожаинова избрали главой городского округа. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства территориальной политики Московской области.
Соответствующее решение было принято на заседании Совета депутатов.
До своего избрания Хожаинов руководил муниципальным унитарным предприятием «Управление эксплуатации» и занимал пост заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
23 ноября глава Черноголовки Олег Егоров сообщил в своём телеграм-канале, что не будет выдвигаться на третий срок. На этом посту он работал с ноября 2014 года.
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До своего избрания Хожаинов руководил муниципальным унитарным предприятием «Управление эксплуатации» и занимал пост заместителя главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
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Лора Луганская