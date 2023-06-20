Роман Костомаров отказался работать с психологом

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Роман Костомаров не стал продолжать работу с психологом
РЕН ТВ пишет, что весной фигурист, проходивший реабилитацию после операций, посетил несколько сеансов психотерапии.
Врачи считают важным психологическое восстановление, но Роман Костомаров не захотел продолжать работу со специалистами.
Ранее сообщалось, что фигуриста Костомарова готовят к протезированию. По информации источника, в настоящий врачи тщательно наблюдают за состоянием спортсмена, а в ближайшее время попробуют установить протезы.
Врачи считают важным психологическое восстановление, но Роман Костомаров не захотел продолжать работу со специалистами.
Мария Фирсова