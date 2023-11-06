Роман Костомаров провёл тренировку по боксу

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
В планах фигуриста встать на коньки.
Shot пишет, что заслуженный мастер спорта по фигурному катанию Роман Костомаров рассказал, что на днях сходил на бокс и занимался без протеза. Об этом олимпийский чемпион сообщил на марафоне «Знание», который проходит в рамках Международной выставки-форума «Россия» в Москве.
Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.
Ранее Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров поделился с подписчиками видео, где он водит машину после установки протезов.
Олимпийский чемпион Костомаров после установки протезов начал водить машину
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Роман Костомаров продолжает идти к своей мечте — выйти на лёд на коньках. По его словам, ежедневные тренировки помогут ему в этом.
«Нет ничего невозможного. Без ручек за рулем! Мы не гоним, мы едем по трассе мотоциклетной, торможение, повороты. Чувствую нормально, руке только чуть неприятно левой», —рассказал Роман Костомаров.Читайте также:
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Мария Фирсова