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Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова выписали из больницы, где он провел 7 месяцев.
Костомаров был госпитализирован с диагнозом пневмония. Постепенно состояние здоровья фигуриста начало ухудшаться. Спортсмен перенес десятки операций.
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Анастасия Крестьянова