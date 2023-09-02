Росатом и Академия наук Белоруссии продолжают проведение переговоров о проекте ядерного реактора

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
Росатом продолжает проведение переговоров с белорусскими партнёрами о проекте исследовательского ядерного реактора. Об этом заявил директор станового офиса госкорпорации в Белоруссии Станислав Левицкий на открытии фестиваля науки в Минске.
Он рассказал, что для реализации этого проекта необходимо сначала провести несколько этапов переговоров, подписать контракт с Национальной академией наук в Белоруссии. Затем нужно разработать окончательный макет реактора, продумать все детали его конструкции и дальнейшей эксплуатации.
Переговоры двух сторон проводятся на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
Окончательное решение о реализации проекта будет принято до конца этого года.
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Переговоры двух сторон проводятся на базе Объединённого института энергетических и ядерных исследований в Соснах.
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Анастасия Чинкова