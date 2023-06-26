Росавиация: полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновились

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Росавиация сообщила о возобновлении полетов в аэропорту Минвод
Росавиация сообщила о том, что полеты в аэропорту Минеральных Вод возобновлены, передает РИА Новости.
В ведомстве отмечают, что все дефекты на взлетно-посадочной полосе (ВПП) устранены.
Напомним, ранее ведомство сообщало о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была повреждена из-за чего все полеты пришлось приостановить.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что завершились ремонтные работы на ВПП аэропорта Минвод.
В ведомстве отмечают, что все дефекты на взлетно-посадочной полосе (ВПП) устранены.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что завершились ремонтные работы на ВПП аэропорта Минвод.
Екатерина Коршунова