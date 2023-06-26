Росавиация приостановила прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Минвод

Фото: iStock/Oleg Elkov
Прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Минвод приостановлен из-за повреждения полосы
Росавиация временно приостановила прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Минвод из-за повреждения полосы. Об этом сообщается в телеграмм-канале аэропорта.
Как стало известно, причиной приостановки приема и выпуска воздушных судов стали ремонтные работы, которые проводят на взлетной полосе. Внеплановые ремонтные работы планируют завершить к вечеру. Ориентировочное время называют 22:00 мск.
Ранее «Радио 1» сообщало, что аэропорты Москвы работают в штатном режиме.
Как стало известно, причиной приостановки приема и выпуска воздушных судов стали ремонтные работы, которые проводят на взлетной полосе. Внеплановые ремонтные работы планируют завершить к вечеру. Ориентировочное время называют 22:00 мск.
Анастасия Крестьянова