Росавиация сообщила о завершении ремонтных работ на ВПП аэропорта Минвод

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Росавиация: ремонтно-восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе международного аэропорта Минвод завершились
Росавиация заявила, что ремонтно-восстановительные работы на взлетно-посадочной полосе (ВПП) в Минеральных Водах завершаются, передает РИА Новости.
Росавиация также дополнила, что основной комплекс работ завершен.
Напомним, ранее ведомство сообщало о том, что взлетно-посадочная полоса аэропорта была повреждена.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Росавиация приостановила прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Минвод.
Росавиация также дополнила, что основной комплекс работ завершен.
Ранее «Радио 1» сообщало о том, что Росавиация приостановила прием и выпуск воздушных судов из аэропорта Минвод.
Екатерина Коршунова