Росавиация: Самолету А320 пришлось садиться в поле из-за ошибок экипажа

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Специальная комиссия Росавиации завершила расследование чрезвычайной ситуации, из-за которой самолету А320 «Уральских авиалиний» пришлось совершать экстренную посадку в пшеничном поле. Специалисты определили, что причиной этого стали ошибки экипажа.
В докладе комиссии отмечается, что, несмотря на допущенные ошибки, экипаж проявил мужество и высокий профессионализм в тот момент, когда ситуацию уже нельзя было исправить. Пилоты правильно определили место для аварийной посадки и выполнили ее, минимизировав риски для пассажиров.
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