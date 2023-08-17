Росавиация: Уход SITA не повлиял негативно на гражданскую авиацию РФ

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«Изменение схемы передачи данных, нужных для обслуживания международных рейсов российских и зарубежных авиакомпаний в аэропортах РФ, связанное с уходом с российского авиарынка глобального провайдера услуг SITA, не оказывает негативного влияния на деятельность гражданской авиации», – приводит АГН «Москва» сообщение Росавиации.
Отмечается, что сейчас уже внедряются и используются альтернативные каналы связи других информационных систем, в том числе отечественные.
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