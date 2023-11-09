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Росавиация вернулась к расследованию аварийной посадки самолета в пшеничном поле

09 ноября 2023, 14:48
Фото: iStock/Takosan

Фото: iStock/Takosan

Росавиация приняла решение о возобновлении расследования аварийной посадки Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», об этом сообщают «Известия» со ссылкой на приказ начальника Западно-Сибирского межрегионального территориального управления (ЗС МТУ) Росавиации Вячеслава Федорова.
12 сентября 2023 года Airbus A320 авиакомпании «Уральские авиалинии», который летел из Сочи в Омск, совершил экстренную посадку в Новосибирской области. Авиалайнер пропахал несколько километров новосибирского поля, однако, главное – все 167 человек, которые находились на борту, остались живы.

По информации «Известий» причиной возобновления расследования стали вновь открывшиеся обстоятельства. В чём они заключаются - пока не уточняется.


К дорасследованию будут привлечены представители «Уральских авиалиний», «Аэрофлота», Авиашколы «Аэрофлота» и Уральского МТУ Росавиации.

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Депутат Бессараб призвала изучать все предложения по поддержке многодетных
09 ноября 2023, 15:04

Фото: istockphoto.com/dvulikaia

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что надо изучать и прорабатывать все инициативы, направленные на поддержку многодетных семей.
Так парламентарий прокомментировала предложение спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко об освобождении от уплаты НДФЛ многодетных семей.

«Тем более это касается многодетных семей и тех бабушек и дедушек, которые являются опекунами и воспитателями для младшего поколения. Поэтому, думаю, что такие предложения необходимо рассматривать и рассчитывать, сколько это будет стоить для бюджета», — пояснила в беседе с RT Бессараб.

Она отметила, что этот вопрос можно будет проработать и решить с помощью дополнительных законопроектов.

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#семьи
#ндфл
#многодетные семьи
#матвиенко
#поддержка
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Трех сыновей Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий»
09 ноября 2023, 15:02

Фото: kremlin.ru

Трёх сыновей главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова наградили высшим орденом парламента Чечни «Даймехкан Сий», об этом сообщил министр республики по национальной политике и внешним связям Ахмед Дудаев в своем Telegram-канале.
«Ахмат, Эли и Адам являются ярким примером для подрастающего поколения! Как и другие представители достойного рода Кадыровых, они являются настоящей гордостью нашего народа, которые в каждом своем действии стремятся служить интересам Родины!», - прокомментировал ситуацию Дудаев.

«Даймехкан Сий» дословно переводится как «Честь Отечества». Этот орден является высшей формой поощрения Чеченской Республики. 

Напомним, ранее глава Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков вручил 15-летнему Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Кабардино-Балкарской Республикой».

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#чечня
#награды
#рамзан кадыров
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Матвиенко предложила давать семьям квартиры при рождении третьего ребёнка
09 ноября 2023, 14:44

Фото: iStock/Halfpoint

Российские власти должны обеспечивать семьи квартирами при рождении третьего ребёнка. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе парламентских слушаний, посвящённых семейной политике и вопросам поддержки рождаемости.
Она отметила, что государство должно строить жилые дома и часть квартир в них предоставлять многодетным семьям. Если семья более состоятельная, но ей можно предложить льготную ипотеку или полное списание уже имеющегося кредита. 

По словам Матвиенко, принятие таких мер поспособствует повышению рождаемости в стране. Семья заранее будет знать, что при рождении третьего ребёнка получит новое жильё, что станет определяющим фактором. 

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#валентина матвиенко
#совет федерации
#семьи с детьми
#демография
#квартиры
#государство
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Подмосковье представило изделия народных промыслов на выставке-форуме «Россия»
09 ноября 2023, 14:42

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Московская область экспонирует семь видов изделий народных художественных промыслов на ярмарке, открывшейся в четверг на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.
Подмосковье – лидер по производству подобных изделий среди российских регионов. Гости ярмарки смогут не только увидеть предметы НХП, которыми славится регион, но и купить их. 
«Народные художественные промыслы – культурный код страны. Когда мы говорим слово «Россия», то представляем себе и павловопосадский платок, и гжельский фарфор, и федоскинскую шкатулку, и жостовский поднос. В регионе – 60% всех видов производств НХП, которые развиваются в стране. Почти 50% изделий в этой сфере создаются в Московской области», – сказала председатель художественно-экспертного совета Подмосковья по НХП Елена Куценко.
На ярмарке на ВДНХ представлены павловопосадские платки, которые не раз становились призёрами международных выставок в Париже и Брюсселе.  
 
Также все желающие могут познакомиться с продукцией Гжельского фарфорового завода. Это чайные сервизы, тарелки, фигурки в фирменных бело-голубых цветах и многое другое. 
 
Не оставят равнодушными гостей жостовские подносы и авторские изделия для интерьера, произведенные на подмосковной фабрике с двухвековой историей. 
 
Еще один фарфоровый завод, продукция которого экспонируется на ярмарке, – Фабрика в Вербилках, старейшее фарфоровое предприятие России. Ёлочные игрушки, блюдца, чайники, кофейные пары и кувшины с уникальной росписью украсят любой интерьер. 
 
А Богородская деревянная игрушка появилась ещё в XV веке. Образ мишки, расписывающего матрёшку, гуляющего по лесу или ловящего рыбу, понравится и детям, и взрослым. 
 
В ближайшее время на выставке-форуме «Россия» также можно будет купить уникальную лаковую миниатюру Федоскино. Будут представлены знаменитые шкатулки, панно из папье-маше, расписанные шёлковые платки и кокошники. Также можно будет купить приготовленную вручную коломенскую пастилу. Для её производства используют свежеиспечённые яблоки и другие фрукты, свежезамороженные ягоды, орехи и мёд.
 
Ярмарку народных художественных промыслов можно будет посетить в течение всех дней работы выставки-форума «Россия», то есть до апреля будущего года. 
 
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Выставку «Россия» на ВДНХ за три дня посетили почти 450 тысяч человек

Чемпионка мира по самбо Карина Черевань посетила стенд Подмосковья на ВДНХ
 
#россия
#вднх
#выставка
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#народные промыслы
#ярмарка
#подмосковье
#московская область
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Депутат Нилов призвал дать свободу в использовании маткапитала
09 ноября 2023, 14:41

Фото: istockphoto.com/Photodjo

Первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов заявил о необходимости предоставить семью свободу в использовании средств материнского капитала.
«Надо предоставить семьям максимальную свободу в использовании маткапитала. Наказывайте тех, кто будет его использовать не в интересах семьи и детей, но не ограничивайте возможности применения всех остальных. Тем более, что семью родителям прежде всего надо кормить. Если они говорят: «Дайте нам потратить средства, чтобы у нас была своя еда, качественная, да ещё и с использованием трудовоспитания на нашем участке», я за», — прокомментировал вопрос в беседе с RT Нилов.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.

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#семьи
#маткапитал
#многодетные семьи
#депутат
#помощь
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«Доска позора»: В России создадут публичный реестр должников по алиментам
ГД одобрила закон о создании публичного реестра должников по алиментам
09 ноября 2023, 14:21

Фото: iStock/Oleg Elkov

Государственная дума в I чтении одобрила закон о создании публичного реестра должников по алиментам.
В этот реестр будут включены граждане, которые уже привлекались к уголовной или административной ответственности за неуплату, а также тех, кого объявили в федеральный розыск.

По мнению законодателей, этот реестр повысит уровень правового воздействия на должников. Исключать из списка будут в тот момент, когда гражданин полностью погасить свои долги.

В Государственной думе реестр уже успели прозвать «доской позора». 

Напомним, 7 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которым предлагается исключить полис ОСАГО из перечня документов, которые обязательны для регистрации транспортного средства.

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#розыск
#долги
#алименты
#госдума
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Петербургский депутат Крупник: Надо разрешить тратить маткапитал на фермерство
09 ноября 2023, 14:12

Фото: istockphoto.com/Likoper

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил разрешить тратить средства материнского капитала на фермерское хозяйство.
Он отметил, что расширения перечня направлений, куда можно тратить маткапитал, и включение в их число фермерское хозяйство поддержат семьи из сельской местности и тех, кто планирует переехать из города. Так, при принятии таких мер предлагается разрешать закупать на деньги материнского капитала домашних птиц и животных, семенной посевный материал, системы малой механизации.

«Такие нововведения будут способствовать развитию современного российского села и укреплению института семьи. Такая инициатива поддержит и те семьи, которые меняют городскую прописку на жизнь в селе и поднимают авторитет фермерского образа жизни, заново вдыхают жизнь в российскую деревню, создают новые культурные и туристические объекты», — приводит RT текст обращения депутата на имя председателя правительства России Михаила Мишустина.

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#деньги
#семьи
#маткапитал
#село
#фермерские хозяйства
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Мэр города Стрежевой обещал уволиться, если за это проголосуют местные жители
09 ноября 2023, 13:58

Фото: istockphoto/rarrarorro

Валерий Дениченко, глава города Стрежевой, который находится на северо-западе Томской области, опубликовал пост под названием «Про терпение».
Baza пишет, что чиновник устал читать про себя претензии. Мэр решил провести голосование и поставить на кон свою карьеру.  
 
«Частенько возникает вопрос - на кой оно мне, если все вокруг недовольны? Областная власть недовольна, жители засыпают потоком жалоб. Чем вообще и ради чего я здесь занимаюсь? Возможно, я уже выгорел, перестал понимать жителей и пора освобождать место? Как обычно, решать вам. Опрос далее. Выберете первый пункт - завтра подам заявление. Выберете второй - тогда закрываем тему с грязью на дорогах. Нервов моих на неё не хватает», —такое сообщение опубликовал Дениченко в своём телеграм-канале.  
 Местные жители оставили больше голосов за второй вариант. В комментариях к посту некоторые написали, что нужен третий вариант: «мэр Дениченко — лучший».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин принял решение освободить Олега Моргуна от должности главы администрации Мариуполя, сказано на сайте главы республики. Пушилин подписалуказ. Причина данного решения не сообщается.

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В Подмосковье увеличат зарплату ведущим тренерам и спортсменам на 40%
09 ноября 2023, 13:46

Фото: stockphoto /Fascinadora

В Московской области повысят оклад в региональных центрах подготовки по индивидуальным олимпийским, неолимпийским и адаптивным видам спорта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Одной из основных задач в Подмосковье является развитие массового спорта и спорта высших достижений.

«<…> За последние 10 лет спортсмены региональных центров подготовки завоевали более 6,8 тыс. медалей, в том числе 156 на Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских играх. Благодаря им Подмосковье занимает лидирующие позиции на соревнованиях различного уровня. Мы <…> приняли решение со следующего года на 40% увеличить им зарплату. Изменения коснутся 562 спортсменов и более 200 тренеров», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Кроме этого,по всей области идет активная работа по модернизации ФОКов и спорткомплексов. Также строятся катки и спортплощадки, благодаря которым жители могут заниматься спортом в удобное для себя время.

Стоит отметить, что в 2024 году лучшим спортшколам региона выделят субсидии на обновление материально-технической базы.

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