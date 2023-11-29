Росгвардейцы обеспечили безопасную доставку ракеты «Союз 2.1а» до стартовой площадки на Байконуре

Финская АЭС «Олкилуото-3» вновь приостановила работу из-за неисправности. Об этом сообщил оператор станции Teollisuuden Voima.

Производство электроэнергии на АЭС было прервано в 14:35 по мск. Предварительно, остановка работы была связана с тестовыми проверками сетей.



В настоящее время специалисты устанавливают точные причины, по которым произошел сбой. Прежде финская АЭС уже приостанавливала работу. Сведения о неполадках были обнародованы 19 ноября. Специалисты выяснили, что проблемы возникли в турбинной установке. АЭС возобновила работу в полном объеме 21 ноября.



Примечательно, что станция производит около 30% энергии, которую использует страна.



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Анастасия Крестьянова