Росгвардейцы обеспечили порядок в период проведения Единого дня голосования в Подмосковье

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Росгвардейцы проверяли места проведения выборов, а также проверяли места, где хранилась избирательная документация. Вблизи избирательных участков находились росгврдейцы, для оперативного реагирования в случае чрезвычайной ситуации. Специалисты нарушений не зафиксировали за три дня голосования.
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