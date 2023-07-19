Росгвардейцам могут запретить размещать в СМИ и интернете данные о себе и войсках

Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков
Сотрудникам ведомства, будет запрещено публиковать в социальных сетях информацию о себе, членах своей семьи, сведения о сослуживцах и войсках. Вводимая мера будет служить обеспечением безопасности сотрудников. Также, росгвардейцам будет запрещено делиться какой-либо информацией о гражданских лицах.
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