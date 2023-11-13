Росгвардия отменила приказ о запрете бойцам тюнинговать оружие

Фото: РИА Новости/Максим Блинов
Руководство Росгвардии отменило приказ о запрете бойцам тюнинговать своё оружие. Об этом в своём Telegram-канале сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Отмечается, что необоснованный приказ был дан одним из командиров дивизии Росгвардии, который потребовал от бойцов вернуть всё оружие в первоначальное штатное состояние.
Вышестоящее руководство заявило о необоснованности документа и отменило приказ. Однако работа с инициативным командиром продолжится – его действия подлежат оценке.
Хинштейн добавил, что командование наоборот должно поощрять попытки военнослужащих повысить возможности своего оружия путём тюнинга.
Депутат также выразил надежду, что нынешний инцидент является единичным случаем. Хотя, оперативные действия руководства Росгвардии подтверждают эти ожидания.
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Вышестоящее руководство заявило о необоснованности документа и отменило приказ. Однако работа с инициативным командиром продолжится – его действия подлежат оценке.
Депутат также выразил надежду, что нынешний инцидент является единичным случаем. Хотя, оперативные действия руководства Росгвардии подтверждают эти ожидания.
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Анастасия Чинкова