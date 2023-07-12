Росгвардия проводит тактико-специальные занятия в образовательных учреждениях

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области
Главной целью профилактических учений выступает практическая отработка совместных действий Росгвардии, полиции, МЧС, частных охранных предприятий, а также преподавателей и учеников при осложнении обстановки на территории объектов образования, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.Профилактические учения проходили в общеобразовательной школе в Балашихе, в академии МЧС в Химках, на территории спортивной базы в Серпухове.
«Основная задача экипажей вневедомственной охраны это незамедлительное прибытие на объект по сигналу „Тревога“ и взаимодействие с органами исполнительной власти. Все кнопки тревожной сигнализации в образовательных учреждениях выведены на пульты централизованной охраны», — поделился офицер Росгвардии майор полиции Роман Ланкин.
Под охраной Росгвардии находятся свыше 4,5 тысяч подмосковных образовательных организаций.Читайте также:
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