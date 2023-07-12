Радио1
Главная / Новости / Общество/ Росгвардия проводит тактико-специальные занятия в образовательных учреждениях

Росгвардия проводит тактико-специальные занятия в образовательных учреждениях

12 июля 2023, 10:48

Фото: пресс-служба Росгвардии Московской области

Сотрудники вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области во взаимодействии с органами исполнительной власти региона организовали ряд тактико-специальных занятий, в ходе которых отрабатывают действия в случае осложнения оперативной обстановки в образовательных учреждениях.

Главной целью профилактических учений выступает практическая отработка совместных действий Росгвардии, полиции, МЧС, частных охранных предприятий, а также преподавателей и учеников при осложнении обстановки на территории объектов образования, сообщает «Радио 1» пресс-служба Росгвардии Московской области.

Профилактические учения проходили в общеобразовательной школе в Балашихе, в академии МЧС в Химках, на территории спортивной базы в Серпухове.


Росгвардейцы отработали комплексы мероприятий по задержке условных правонарушителей, при обнаружении БПЛА и задержания вооруженных преступников. .

«Основная задача экипажей вневедомственной охраны это незамедлительное прибытие на объект по сигналу „Тревога“ и взаимодействие с органами исполнительной власти. Все кнопки тревожной сигнализации в образовательных учреждениях выведены на пульты централизованной охраны», — поделился офицер Росгвардии майор полиции Роман Ланкин.

Под охраной Росгвардии находятся свыше 4,5 тысяч подмосковных образовательных организаций.

Читайте также:


Военный эксперт Шурыгин рассказал о большом пакете льгот для контрактников.

Подмосковные росгвардейцы изъяли за нарушения свыше 2 тыс единиц оружия.

В Подольске прошли молодежные военно-патриотические сборы.
#Росгвардия
#БПЛА
#учения
Читайте нас в
Первый случай заболевания корью выявили на Сахалине
12 июля 2023, 10:45

Фото: iStock/Yury Karamanenko

Управление Роспотребнадзора по Сахалинской области сообщило о регистрации кори на территории области.
По информации ведомства, заболевание выявили у двухлетнего ребенка.

Малолетний прибыл на территорию района из региона, где риск заражения эпидемией высок. Сообщается, что ребенок не был привит. Малолетний находится под наблюдением врачей. В ​Роспотребнадзоре по региону отметили, что держат ситуацию на контроле. 

Читайте также: 

В селе Пензенской области выявили 18 случаев заражения корью

Перечислены главные симптомы кори у детей

Иммунолог Болибок объяснил вспышки кори в регионах России
#Россия
#Сахалин
#корь
#заражение
Читайте нас в
В Нахабине стартовала расчистка водных объектов от мусора
12 июля 2023, 10:44

Фото: пресс-служба Сергея Маликова

В подмосковном Нахабине стартовала расчистка пруда в парке им. Карбышева. Жители проголосовали за этот водоём на портале «Добродел», сообщил депутат Мособлдумы Сергей Маликов.
«Расчистка водного объекта – очень важный шаг для сохранения природы. При поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьёва только за этот год будет очищено 40 водоёмов», – сказал Маликов.
По словам депутата, в Нахабине также расчищают реку Нахабинку. На это из федерального бюджета выделено 66 млн рублей.
«У нас в округе расположено 53 водных объекта, и большинство нуждается в расчистке», – добавил подмосковный депутат. 
Он заключил, что в округе также необходимо благоустраивать рекреационные зоны у прудов и озёр, чтобы жители могли комфортно отдыхать. 

Читайте также: 

В Подмосковье за год расчистят 40 водоёмов

В рамках программы «100 прудов и озер» расчистили уже 14 водных объектов

Роспотребнадзор признал пригодным для отдыха 41 подмосковный пляж
 


#Сергей Маликов
#депутат
#Мособлдума
#водоёмы
#расчистка
#Московская область
#Подмосковье
#Андрей Воробьёв
#губернатор
Читайте нас в
В Подольске прошли молодежные военно-патриотические сборы
12 июля 2023, 10:19

Фото: пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области

В этом году в военно-патриотических сборах впервые приняли участие ребята из разных регионов России.
В 2023 году молодежные военно-патриотические сборы проходили в Подмосковье в четвертый раз. В этом году сборы приобрели межрегиональный характер и в них приняли участие ребята из Московской области, Владимирской области, Санкт-Петербурга и Луганской народной республики. Всего в сборах поучаствовали больше 800 человек, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Возраст участников варьировался от 14 до 18 лет.

Все участники жили в палаточных лагерях в течение 9 дней и старались получить навыки полевого быта, занимались физической подготовкой и оттачивали работу в команде.

Юноши научились строевой, тактической, огневой и физической подготовке под руководством профессиональных инструкторов.

«Девять дней пролетели стремительно, уверена, что участникам было интересно, полезно, они смогли узнать много нового и, конечно, приобрести друзей. Сборы прошли уже 4-й раз, и в этом году к нам впервые присоединились ребята из Донбасса — это небольшая, но дружная команда из Луганской народной республики. Будем стараться, чтобы с каждым годом география участников становилась шире», — сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
В крайний день сборов организаторы подготовили для ребят праздничную программу с посещением выставочных зон, мастер-классами и с торжественным посвящением в юноармейцы. Юноармейцами стали 150 участников военно-патриотических сборов. 

Читайте также:

В Белгородской области открылся центр набора на контрактную службу в ВС РФ.

Военный эксперт Дрозденко назвал главные преимущества контрактной службы в армии.

Военный эксперт Шурыгин рассказал о большом пакете льгот для контрактников.
#Подольск
#военные сборы
#военно-патриотические сборы
Читайте нас в
Журналистку Милашину выписали из больницы после нападения в Чечне
12 июля 2023, 10:19

Фото: iStock/sudok1

Журналистку Елену Милашину, на которую ранее было совершено нападение в Чечне, выписали из больницы.
Самочувствие Милашиной удовлетворительное. Она находится под периодическим наблюдением врачей. Об этом сообщил журналист Алексей Венедиктов* в беседе с изданием ТАСС.

По его словам, журналистка потребовала, чтобы ее выписали, потому что хочет работать.

Напомним, на журналистку Милашину и адвоката Немов напали 4 июля в Чечне. Пострадавшие были доставлены в больницу со множественными переломами и травмами. Мужчину ранили ножом. 

Читайте также: 

В ОБСЕ осудили нападение на Милашину и Немова

Госдепартамент США осудил нападение на Милашину и Немова в Чечне

Омбудсмен Чечни Солтаев: визиты Милашиной в республику не приветствуются

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
#Милашина
#журналистка
#Чечня
#нападение
Читайте нас в
ФСБ задержала в Комсомольске-на-Амуре пособников сирийских террористов
12 июля 2023, 10:05

Фото: iStock/irene_rebrova

Оперативники ФСБ России выявили пособников террористов Сирии в Комсомольске-на-Амуре.
Задержанными оказались выходцы из Средней Азии. Об этом сообщили в ЦОС ФСБ России.

Члены преступной группировки оказывали финансовую помощь запрещенной в России террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. В местах пребывания террористов обнаружены и изъяты средства связи, экстремистский контент и переписки в социальных сетях с сирийскими боевиками. 

Все члены группировки заключены под стражу, возбуждено уголовное дело, сообщили в ведомстве.  

Читайте также: 

ФСБ задержала уроженца Пермского края за финансирование ВСУ

Подозреваемый в убийстве офицера Ржицкого задержан на Кубани

ФСБ задержала агента украинской разведки, подорвавшего ж/д пути в Крыму

*запрещена Верховным судом РФ и признана террористической в России
#ФСБ
#задержание
#пособники
#терроризм
Читайте нас в
В Красногорске реализуется Губернаторский проект «Открытый стадион»
12 июля 2023, 09:50

Фото: пресс-служба администрации городского округа Красногорск

Глава городского округа Красногорск, Дмитрий Волков проверил работу стадиона, открытого на базе Ангеловской школы благодаря региональной программе «Открытый стадион».
Новый стадион, обустроенный на территории Ангеловской школы открыт в рамках программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Открытый стадион», сообщает «Радио 1» пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Стадион доступен всем жителям округа во внеурочное время.
«Мы тут каждый день играем, здесь очень хороший стадион. Мы с друзьями любим футбол – отрабатываем различные навыки, да и просто хорошо проводим время вместе», — поделился житель с. Ангелово Амриддин Саидов.
Спортивный стадион вместил в себя футбольное поле и дорожки для бега и ходьбы.

Глава муниципалитета Дмитрий Волков проверил работу стадиона и пообщался с местными жителями.
«Пообщался с детьми и родителями в Ангеловской школе, они довольны. Ну и мы понимаем, что потребность есть, и дальше продолжим эту работу», — рассказал глава муниципалитета.
В городском округе Красногорск планируется открыть еще 3 новых спортивных стадиона в рамках губернаторской программы. На данный момент спортивные стадионы работаюь на базе 18 школ муниципалитета.

Читайте также:

Глава Красногорска Дмитрий Волков выступил с ежегодным отчетом перед жителями.

Глава Красногорска встретился со стобалльниками муниципалитета.

Глава городского округа Красногорск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Волков проверил ход строительных работ участка дороги. 
#Красногорск
#Дмитрий Волков
#Открытый стадион
#спорт
#Единая Россия
#футбол
Читайте нас в
В среду утром загруженность дорог Подмосковья составляет 2 балла
12 июля 2023, 09:10

Фото: istockphoto / Yury Karamanenko

В среду утром, 12 июля, загруженность подмосковных дорог составляет 2 балла. На дорогах зафиксировано больше 916 тысяч автомобилей, что почти на 30 тысяч больше, чем вчера.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области отмечает затруднение движения на дорогах в сторону Москвы на Ленинградском, Можайском и Щёлковском шоссе, а на трассах М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс просит водителей автотранспорта быть внимательными, в местах скопления пешеходов снижать скорость и не отвлекаться на телефон, держать дистанцию.

Читайте также:

Минтранс Подмосковья назвал самые частые ошибки мотоциклистов на дороге.

МЧС: В четырех регионах РФ из-за жары могут плавиться рельсы.

Вице-президент автосоюза Шапарин оценил инициативу сертификации электросамокатов.
#Автомобиль
#водитель
#Минтранс
#пробка
#дорожная обстановка
Читайте нас в
В Индии 15 туристов из РФ заблокированы в горах из-за наводнений
12 июля 2023, 09:06

Фото: iStock/NatanaelGinting

В горах в индийском штате Химачал-Прадеш, в котором произошли наводнения из-за ливней в последние пять дней, оказались заблокированы 15 российских туристов.
Российских туристов начали эвакуировать. Об этом сообщил начальник полиции штата Сатвант Атвал Триведи, пишет агентство ANI.

Инцидент произошел из-за сильных ливней и наводнения. В результате стихии, в горах оказались заблокированы 15 россиян. В настоящее время их жизни ничего не угрожает. 

Читайте также: 

МЧС: застрявшие на Эльбрусе туристы из Белоруссии спасены

Штормовое предупреждение в Сочи продлено до конца среды

Найдены туристы с детьми, пропавшие во время сплава по реке в Пермском крае


#Индия
#туристы
#Россия
#наводнение
Читайте нас в
Россиян все больше интересует частичная занятость
12 июля 2023, 09:00

Фото: iStock/dragana991

Аналитики опросили более 10 000 работающих россиян и узнала паттерны поиска работы за последний год. Больше половины респондентов (53%) за последний год хоть раз искали работу, при этом полная занятость интересует 47% из них, а частичная — 33%. Результаты опроса Авито Работа предоставила «Радио 1».
За последний год треть россиян (33%) искали работу с частичной занятостью, а с полной — 47%. Так, количество соискателей на эти типы занятости почти сравнялось. Интересно, что чаще всего частичный и удаленный формат работы искали женщины — так указали 37% и 39% соискательниц соответственно. Больше половины опрошенных мужчин (55%) искали вакансии с полным рабочим днём.

«В I полугодии 2023 года общее число вакансий выросло на 175% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В условиях повышенного спроса на рынке труда работодатели стремятся перераспределять трудовые ресурсы и оптимизировать рабочее время персонала для максимальной эффективности бизнеса. Ключом к этому становятся предложения о работе с частичной занятостью, доля которых постоянно растет. При этом такой формат работы может быть интересен россиянам, которые хотели бы подработать. Согласно совместному исследованию Авито Работы и Salary Index, каждый второй россиянин подрабатывал за последний год», — комментирует директор по развитию Авито Работы Дмитрий Пучков.
 
В разбивке по возрастам частичная занятость чаще всего интересовала людей в возрасте 55-64 — этот вариант выбрали 40% респондентов в этом возрасте. Чуть реже (38%) такой формат интересовал молодых людей в возрасте 18-24 лет. Полный рабочий день чаще всего (57%) выбирали представители возрастной категории 25-34 лет.
Городами с наибольшим интересом к частичной занятости оказались Казань (53%) и Пермь (47%). Соискателей на вакансии с удаленным форматом больше всего в Волгограде (41%). Полный рабочий день чаще всего интересует жителей Уфы (63%), а реже — Челябинска (33%). 

Читайте также:

Россияне резко перестали покупать стройматериалы

Аналитики выяснили, сколько стоит самая недорогая новостройка в Москве

Аналитики «Авито. Работа» назвали процент россиян, для которых пятница - сокращенный день
 
#работа
#Россия
#граждане
#занятость
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников