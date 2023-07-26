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Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России

«Известия»: Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России
26 июля 2023, 04:33

Фото: istock/standret

Во второй половине 2024 года в России будет представлен новый стандарт для школьной формы, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Согласно новому ГОСТу, он будет не только определять понятие формы, но и выдвигать ряд требований к ней, включая проницаемость воздуха и влаги.

«Эксперты Роскачества во второй половине 2024 года представят финальную версию стандарта школьной формы», — сообщили в организации, ответственной за разработку документа. «Производители, желающие маркировать свои товары соответствующим образом, должны будут соответствовать требованиям нового ГОСТа», — отметили в газете.
В Роскачестве также подчеркнули необходимость стандарта для предотвращения использования низкокачественных материалов при производстве формы.

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#школы
#Подмосковье
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В Госдуме хотят запретить коллекторов
«Известия»: в Госдуме хотят запретить коллекторов
26 июля 2023, 04:03

Фото: iStock/Rawf8

Депутаты Госдумы России предложили законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств, главным видом деятельности которых является взыскание просроченной задолженности. Об этом сообщили в пресс-службе правительства РФ.
Согласно информации, полученной «Известиями» от пресс-службы кабинета министров, инициаторами законопроекта выступили депутаты от партии ЛДПР.

Кроме того, законопроект предполагает запрет банкам на продажу долгов своих клиентов третьим лицам, то есть коллекторским агентствам.

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#долги
#законы
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Юрист Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах
Юрист Соловьев рассказал о мошеннической схеме с просмотром товаров в интернет-магазинах
26 июля 2023, 04:01

Фото: iStock/nuttapong punna

Юрист Иван Соловьев рассказал о новой мошеннической схеме в интернет-магазинах. Об этом пишут RT.
По словам специалиста, схема с просмотром товаров в интернет-магазинах новая, она работает по принципу многоуровневого маркетинга. Мошенники предлагают вложить незначительную сумму, обещая, что в зависимости от количества просмотров она увеличится. После этого человек наблюдает за увеличением взноса, из-за чего у него возникает желание вложить в схему еще больше средств.

Однако вернуть свои деньги не получится, предупредил Соловьев. Помимо этого, в руки злоумышленников попадает персональная информация о человека, которая в последствии может использоваться в очередном мошенничестве.

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#интернет-магазины
#мошенник
#юрист
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В Белом доме объяснили агрессивность собаки Байдена
Жан-Пьер объяснила агрессивность пса Байдена стрессовой обстановкой в Белом доме
26 июля 2023, 03:09

Фото: РИА Новости/Стрингер

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в ходе брифинга объяснила агрессивность собаки американского лидера Джо Байдена по кличке Коммандер, покусавшей накануне несколько сотрудников Секретной службы США. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на соответствующую трансляцию на YouTube.
Она отметила, что для всех пребывание в Белом доме является уникальным, стрессовым опытом.

«Так что вы можете себе представить, каково приходится семейному питомцу», — цитирует издание слова Жан-Пьер.

Пресс-секретарь добавила, что подобные инциденты относятся к производственным травмам. Президентская чета работает над тем, чтобы ситуация для всех стала лучше.

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#Байден
#собака
#Белый дом
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Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
Маск пообещал сделать обновленный Twitter самым ценным брендом в мире
26 июля 2023, 02:25

Фото: iStock/ipuwadol

Владелец Twitter Илон Маск заявил о своем намерении превратить социальную сеть, которую он собирается переименовать в X, в самый ценный бренд на планете.

«X станет самым ценным брендом в мире. Запомните мои слова», — сообщил он в своем твите.
В последнем утверждении Маск, по всей видимости, допустил опечатку, которую он впоследствии исправил в комментариях, заменив слово «Make» на «Mark».

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#Илон Маск
#twitter
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Поляки взбесились из-за наглости украинских беженцев и киевских властей
Политик Косиняк-Камыш: Наглость украинцев и киевских властей взбесила поляков
26 июля 2023, 02:05

Фото: iStock/Vera_Petrunina

Председатель Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш заявил, что поляки больше не скрывают раздражение из-за расчетливых беженцев с Украины, нагло пользующихся щедростью Варшавы.
«Люди взбешены тем, что все выходит за все границы разумного, когда речь заходит о притязаниях Украины. Нервничают те, кто видит людей, которые приезжают за помощью в размере 500 злотых, а потом возвращающихся на родину", — цитирует слова собеседника Wprost.

Он добавил, что при этом Киев ведет себя подобным образом по отношению к Польше. Косиняк-Камыш подчеркнул, что наплыв украинских беженцев, финансовая помощь Украине и наводнение местного рынка продуктами с Украины подрывают стабильность Польши.

«Это не может быть помощью без всякой благодарности, за которую ничего не получаешь взамен. В международных отношениях так не работает», — отметил политик.

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#Польша
#беженцы
#Украина
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В России расширят гарантии для матерей-одиночек
«Известия»: в России расширят гарантии для матерей-одиночек
26 июля 2023, 01:28

Фото: istock/shurkin_son

В России планируют внести изменения в законодательство, запрещающие увольнение родителей-одиночек и опекунов, заботящихся о детях до 16 лет. На текущий момент, право на защиту от увольнения у таких работников сохраняется до тех пор, пока ребенку не исполнится 14 лет. Данный законопроект уже получил поддержку в Госдуме.
«Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, ограничивающий право работодателей на увольнение сотрудников, которые являются либо одинокими родителями, либо опекунами детей младше 16 лет. <...> Одиночкам с детьми нужна уверенность в сохранении их рабочего места. Это дополнительная гарантия соблюдения их трудовых прав», — говорится в сообщении пресс-службы правительства, которое цитируют «Известия».
В документе, приложенном к законопроекту, отмечается, что одинокие родители, имеющие работу, сталкиваются с множеством проблем при выполнении своих родительских обязанностей, и потеря рабочего места только усугубляет их положение.

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#законы
#родители
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Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
Грузинская НПО: Россияне основали в Грузии более 21,3 тысячи компаний с марта 2022 года
26 июля 2023, 00:51

Фото: iStock/Timur Malazoniia

Ведущая грузинская негосударственная организация «Международная прозрачность — Грузия» сообщила на своем сайте, что с марта 2022 года в Грузии было зарегистрировано свыше 21,3 тысяч компаний российскими гражданами, что в три раза превосходит общий показатель за предыдущие 27 лет.
«После начала (конфликта) на Украине, российские граждане основали в Грузии 21 326 компаний, что в три раза больше, чем за последние 27 лет», — говорится в сообщении пресс-службы организации.
Для сопоставления, организация указывает, что с января 1995 года по февраль 2022 года российскими гражданами в Грузии было создано всего 7 788 компаний.

В своем сообщении организация не уточняет, являются ли россияне, начавшие вести бизнес в Грузии, обладателями двойного гражданства.

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#Грузия
#Россия
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26 июля: какой сегодня праздник, народные приметы и традиции
26 июля 2023, 00:01

Фото: IStock/Kunakorn Rassadornyindee

Весь мир 26 июля отмечает несколько важных праздников. Сегодня отмечают День парашютиста, День загадывания загадок, День эсперанто и народный праздник Гаврила Летний.

День парашютиста

День Парашютиста – это праздник, который отмечается в России 26 июля. Этот день посвящён всем смельчакам, которые обладают храбростью и решимостью покорять небо.  

Этот праздник объединяет не только профессиональных парашютистов, но и любителей этого захватывающего вида спорта. В этот день проводятся различные мероприятия, посвящённые парашютизму: показательные прыжки, конкурсы, выставки парашютной техники и снаряжения.

Гаврила Летний  

Праздник Гаврила Летний – это древний и уникальный праздник, который корнями уходит в языческие обряды, и связан с Архангелом Гавриилом. В это время верующие люди празднуют дату освещения храма, который был воздвигнут в Константинополе в честь Архангела Гавриила.

Согласно народным поверьям, на Архангела Гавриила принято ходить баню, так как можно смыть удачу. В этот день также запрещается распускать сплетни и слухи, ссориться с членами семьи, садиться за стол с острыми углами из-за возможных конфликтов в семье. Также в этот день нельзя выбрасывать хлеб, остатки еды, смахивать хлебные крошки со стола. Оставшуюся пищу полагалось отдать домашним животным или птицам. Отказывать в милостыне тоже не приветствуется.

День загадывания загадок

День загадывания загадок – это увлекательный и интересный праздник, который любят отмечать люди разных возрастов. Праздник приурочен к таинственному и захватывающему миру загадок, головоломок и головных ломок. Праздник создан, чтобы привлечь внимание к возможностям развития интеллекта, умения быстро мыслить, находить нестандартные решения и повышает креативность.  

День эсперанто

День Эсперанто – это особый праздник, посвящённый международному искусственному языку Эсперанто. Эсперанто был создан Людовиком Заменгофом, чтобы объединить людей разных национальностей и культур через универсальный язык. Эсперанто обладает простой грамматикой: в нём отсутствует грамматический род, в нём всего два падежа и 16 правил, не имеющих исключений. Основу эсперанто составили интернациональные слова, которые пришли из латыни и греческого языка.

Кстати, для славянских народов придумали подобный язык, который называется «словио». Человек со славянскими корнями из любой точки мира сможет понять, о чём хотел сказать автор.

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#праздник
#июль
#Россия
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В Копенгагене второй раз за день сожгли Коран
В Копенгагене радикальная группировка сожгла Коран у посольства Турции
25 июля 2023, 23:32

Фото: iStock/Rifky Rachman Safri

Во вторник радикальная группа, известная как «Датские патриоты», провела еще одну демонстрацию, во время которой была сожжена копия Корана. На этот раз акция произошла у здания турецкого посольства в Копенгагене, пишет РИА Новости.
В тот же день агентство Reuters отмечало, что пять членов «Датских патриотов» совершили подобный акт у посольства Египта в Копенгагене.

В понедельник два участника этой же группировки сожгли священный текст у здания посольства Ирака в данном городе.

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#коран
#Дания
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