Роскачество представит в 2024 году новый стандарт школьной формы в России

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Во второй половине 2024 года в России будет представлен новый стандарт для школьной формы, сообщили РИА Новости со ссылкой на Роскачество. Согласно новому ГОСТу, он будет не только определять понятие формы, но и выдвигать ряд требований к ней, включая проницаемость воздуха и влаги.
«Эксперты Роскачества во второй половине 2024 года представят финальную версию стандарта школьной формы», — сообщили в организации, ответственной за разработку документа. «Производители, желающие маркировать свои товары соответствующим образом, должны будут соответствовать требованиям нового ГОСТа», — отметили в газете.В Роскачестве также подчеркнули необходимость стандарта для предотвращения использования низкокачественных материалов при производстве формы.
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Артем Кузьмин