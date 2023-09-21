Роскачество: родительский комитет обязан отчитываться о потраченных средствах

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RT передаёт, что по предложению экспертов Роскачества деятельность родительских комитетов, а также полный список их обязанностей должны быть зафиксированы в локальных актах образовательного учреждения.
В случае, если родительский комитет отказывается предоставлять данные, можно задуматься о растрате чужих средств на собственные цели. В этой ситуации стоит обратиться в полицию для расследования преступления по статье Уголовного Кодекса о хищении, присвоении и растрате.
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